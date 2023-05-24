Неделя с 15 по 21 мая прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

24 мая 2023, 01:44

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За неделю с 15 по 21 мая 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Операции силовиков

ФСБ периодически информирует об итогах рейдов в подпольных оружейных мастерских. О последнем таком известно, что оперативные мероприятия прошли в ряде регионов России, в том числе в республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае. Задержаны подозреваемые в модернизации оружия и его продаже. По данным ведомства, всего задержаны 165 подпольных оружейников, у них изъяли 399 единиц оружия. Помимо СКФО, оперативные мероприятия проходили также в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и других регионах.

По версии спецслужбы, задержанные занимались «восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских», а также их сбытом. Прекращена деятельность 40 подпольных мастерских. Среди изъятого оружия и боеприпасов - пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты и револьверы, противотанковая управляемая ракета «Фагот», ракеты противотанкового ракетного комплекса «Конкурс», гранатометы и огнеметы, противопехотные мины, гранаты, взрывчатые вещества, патроны и другое.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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* организация признана террористической и запрещена в России судом