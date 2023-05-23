Салман Тепсуркаев с женой Елизаветой. Фото из личного архива https://thenewtab.io/ne-nadeyus-kogda-nibud-najti-ego-mogilu/

23 мая 2023, 17:53

Суд в Грозном третий раз отказался удовлетворить жалобу жены Тепсуркаева

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Районный суд в Грозном в очередной раз отказался признать жену Салмана Тепсуркаева потерпевшей по делу о его похищении. Решение будет обжаловано в Верховном суде Чечни, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Салман Тепсуркаев был убит в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле, однако сообщения о его смерти появились лишь в августе 2022 года. По сведениям оппозиционного Telegram-канала 1Аdat*, родственникам велели "закопать его как собаку". 22 июня 2021 года чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Салмана Тепсуркаева Елизавету. Европейский суд по правам человека 19 октября 2021 года признал власти России ответственными за исчезновение и пытки уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева и обязал их выплатить компенсацию в 26 тысяч евро. "Команда против пыток"** сообщила, что 2 февраля Верховный суд Чечни отменил решение районного суда, который отказался признать жену Салмана Тепсуркаева потерпевшей в деле о его похищении. Апелляционный суд указал на существенные нарушения закона судом первой инстанции. Юристы в ходе заседания указали, что ЕСПЧ в 2021 году признал доказанным религиозный брак Салмана Тепсуркаева. Верховный суд Чечни 6 апреля повторно отменил решение нижестоящей инстанции, отказавшейся считать гражданскую жену Салмана Тепсуркаева потерпевшей по делу о его похищении. В ходе суда стало известно, что расследование уголовного дела о похищении Тепсуркаева приостановлено.

В сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat*. Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова".

Суд в Грозном третий раз отказался удовлетворить жалобу о признании потерпевшей жены Салмана Тепсуркаева, сообщил юрист Команды против пыток** Роман Веретенников.  "Мотивы остались такими же как в первых двух решениях. При этом недостатки, на которые указывал Верховный суд, первая инстанция не учитывает", – привело сегодня его слова издание "Кавказ.Реалии"***.

Веретенников отметил, что решение будет вновь обжаловано в апелляции. По его словам, юристы обязательно обратят внимание на подход районного суда, который ничего не меняет в своих решениях, никак не объясняя причины отказа, говорится в публикации.

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* в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

** "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

*** внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов. 

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Amnesty International указала ООН на нарушения прав человека в Чечне", "Кадыров награжден медалью за правозащиту на фоне ситуации с правами человека в Чечне", "Отсутствие информации о судьбе Арсамикова встревожило правозащитников".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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