Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

23 мая 2023, 17:07

Житель Нальчика осужден на длительный срок за присягу лидеру "Имарат Кавказ"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Ростове-на-Дону признал Хабибуллу Исаратова виновным в участии в деятельности террористической организации и приговорил к 10,5 года лишения свободы. По версии следствия и суда, находясь в Нальчике, Исаратов принес присягу лидеру "Имарат Кавказ"*.

Хабибулла Исаратов признан виновным в деятельности запрещенной в РФ террористической организации, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

"Установлено, что он 21 марта 2022 года в городе Нальчик вступил в запрещенную террористическую организацию "Имарат Кавказ", записал процесс произнесения присяги ее лидеру на камеру и отправил ее через интернет", - говорится в сообщении.

Суд приговорил Исаратова к 10,5 года колонии строгого режима, первые два года и шесть месяцев срока он должен отбывать в тюрьме, говорится в сообщении в Telegram-канале Южного окружного военного суда .

Дело поступило в суд 30 сентября 2022 года, состоялись 17 заседаний, приговор был вынесен сегодня, указано в карточке дела на сайте суда.

Как следует из данных в списке экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга, Хабибулла Исаратов родом из Орла, ему 19 лет.

Как писал "Кавказский узел", о создании "Имарата Кавказ"* 7 октября 2007 года объявил в своем обращении президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ)** Докку Умаров. В июне 2015 года боевики, входящие в структурные подразделения "Имарата Кавказ"*, присягнули лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"* Абу-Бакру аль-Багдади, говорится в материале "Кавказского узла" "Имарат Кавказ*". После присяги лидеру ИГ* боевиков из структурных подразделений "Имарата Кавказ"* эта террористическая организация заявила о создании своего отделения на Северном Кавказе и неоднократно брала на себя ответственность за нападения на полицейских и теракты в регионе.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России судом

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Боевики в Сирии ищут след российских спецслужб в убийстве лидера "Имарата Кавказ"*", "Версия Следкома о ячейке "Имарата Кавказ"* в Ингушетии поставлена под сомнение", "Дело о ячейке "Имарат Кавказ"* в Ингушетии дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 мая 2023, 22:05

  • Арестованный судья из Краснодара пожаловался на ухудшение здоровья

    Бывший судья Октябрьского районного суда Краснодара Геннадий Байрак, чье дело рассматривает Волгоградский областной суд, сообщил о резком ухудшении состояния здоровья в СИЗО и отсутствии возможности для обследования. Два свидетеля обвинения, бывшие коллеги Байрака, дали ему положительную характеристику и назвали его профессионалом в судейском деле. Байрак не признает вину в мошенничестве, заявляя, что требовал от своего знакомого лишь возврата долга, сообщила защита.

23 мая 2023, 21:11

23 мая 2023, 20:28

  • 1 Отец Джамбетова дал согласие на его убийство

    Отец Хусейна Джамбетова заявил на аудиозаписи, что прощает кровника, который убьет его сына. Хусейн Джамбетов, приехав в Чечню, стал сдавать властям тех чеченцев, которые бывали в их доме и выражали несогласие с действиями властей Чечни, в том числе имама Валида Куруева, рассказал представитель духовенства.

23 мая 2023, 19:29

  • Жена осужденного азербайджанского активиста потребовала пособия на детей

    Супруга осужденного на 10 лет активиста партии народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова Айгюн на акции протеста в Баку потребовала назначить социальное пособие семье с тремя детьми, оставшейся без средств к существованию. Чиновники сообщили, что пособия она лишена, так как семья владеет трехколесным мотоциклом, и значит, имеет средство заработка.

23 мая 2023, 18:44

  • Оглашение приговора Паскарю отложено из-за ошибки прокурора

    Прокурор исследовал не все доказательства по делу волгоградца Игоря Паскаря, обвиняемого по делу о поджоге коврика у здания УФСБ в Краснодаре, поэтому суд вернулся сегодня к судебному следствию и прениям, сообщили правозащитники. Оглашение приговора ожидается 30 мая, заявила защита, добавив, что Паскарь не признает свои действия терактом.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи