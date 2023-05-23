Житель Нальчика осужден на длительный срок за присягу лидеру "Имарат Кавказ"*

23 мая 2023, 17:07

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Суд в Ростове-на-Дону признал Хабибуллу Исаратова виновным в участии в деятельности террористической организации и приговорил к 10,5 года лишения свободы. По версии следствия и суда, находясь в Нальчике, Исаратов принес присягу лидеру "Имарат Кавказ"*.

Хабибулла Исаратов признан виновным в деятельности запрещенной в РФ террористической организации, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

"Установлено, что он 21 марта 2022 года в городе Нальчик вступил в запрещенную террористическую организацию "Имарат Кавказ", записал процесс произнесения присяги ее лидеру на камеру и отправил ее через интернет", - говорится в сообщении.

Суд приговорил Исаратова к 10,5 года колонии строгого режима, первые два года и шесть месяцев срока он должен отбывать в тюрьме, говорится в сообщении в Telegram-канале Южного окружного военного суда .

Дело поступило в суд 30 сентября 2022 года, состоялись 17 заседаний, приговор был вынесен сегодня, указано в карточке дела на сайте суда.

Как следует из данных в списке экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга, Хабибулла Исаратов родом из Орла, ему 19 лет.

Как писал "Кавказский узел", о создании "Имарата Кавказ"* 7 октября 2007 года объявил в своем обращении президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ)** Докку Умаров. В июне 2015 года боевики, входящие в структурные подразделения "Имарата Кавказ"*, присягнули лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"* Абу-Бакру аль-Багдади, говорится в материале "Кавказского узла" "Имарат Кавказ*". После присяги лидеру ИГ* боевиков из структурных подразделений "Имарата Кавказ"* эта террористическая организация заявила о создании своего отделения на Северном Кавказе и неоднократно брала на себя ответственность за нападения на полицейских и теракты в регионе.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.