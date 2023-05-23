Родные потребовали освобождения арестованного азербайджанского богослова

23 мая 2023, 16:22

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Родственницы арестованного в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков богослова Рухуллы Новруззаде провели в Баку протестную акцию с требованием его освобождения. Они считают, что Новруззаде не виновен и его преследуют за религиозную деятельность. Новруззаде арестован на фоне напряженности в отношениях между Азербайджаном и Ираном и признан политзаключенным, рассказал правозащитник Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", десятки верующих, среди которых был и Рухулла Новруззаде, задержаны с начала года в Азербайджане по обвинению в подрывной деятельности против государства. Части из них после задержания были предъявлены обвинения по делам, связанным с наркотиками. Аресты произошли на фоне ухудшения отношений с Ираном, при этом часть задержанных уже была в списке политзаключенных, напомнили религиозные активисты и правозащитники.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран против друг друга. 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку, а 5 мая МИД Ирана в ответ заявил о нежелательности пребывания в стране четырех азербайджанских дипломатов.

Родственницы находящегося под арестом генерального директора общественного объединения "Просветительского центра Мизан", богослова Рухуллы Новруззаде провели сегодня акцию протеста близ администрации президента Азербайджана в парке "Филармония", сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Новруззаде был задержан 31 января, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его сестра Захра Сулейманова."В тот день моего брата вызвали в полицию. Как потом мы узнали, в полиции перед братом положили наркотики, потребовав дать письменные показания, что "наркотики были вытащены из его кармана". Он вынужден был дать признательные показания под давлением. Но это абсолютная ложь", - рассказала Сулейманова журналистам на акции.

По ее словам, богослову предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта (статья 234.1 УК Азербайджана) приобретении и хранении наркотиков в крупном размере с целью сбыта (статья 234.4.3 УК Азербайджана). "Вот уже пять месяцев мой брат невинно содержится в тюремном заключении. Куда бы мы не обращались с жалобой – в районную полицию и прокуратуру, генеральную прокуратуру, другие органы, нам говорят, что они ничем не могут поделать, поскольку "дело связано с Ираном". Но причем мой брат? Он в Иране учился в университете в городе Кум. Когда он поехал учиться, отношения с этой страной были хорошие", - отметила Сулейманова.

По ее словам, Новрруззаде занимался просветительской деятельностью, создав "Просветительский центр Мизан". "Мой брат переводил также книги с фарси на азербайджанский язык. Все это было на законной основе, он платил налоги. Если перевод книг с фарси - незаконная деятельность, сказали бы прямо и он перестал бы этим заниматься", - отметила Сулейманова.

Сотрудники полиции не препятствовали участникам акции. Позже они их сопроводили в приемную администрации президента для передачи обращения.

"Мы настаиваем на освобождении моего брата. Он не совершал преступлений. Он далек от наркотиков, он даже сигарет не курит. Мы будет продолжать наши акции протеста, пока моего брата не освободят. Если ему дадут срок, мы будет протестовать", - сказала позже Сулейманова корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в пресс-службе МВД по делу Новрруззаде не удалось.

Новруззаде признан политзаключенным Союзом "За свободу политзаключенным Азербайджана", сообщил сокоординатор этой структуры, правозащитник Эльшан Гасанов.

"В апреле мы обновили список политзаключенных. Он возрос у нас до 182 человек и в нем появились 89 человек. Все они верующие – богословы, религиозные активисты, члены движения "Мусульманское единство". Арест этих людей сопровождался пропагандистской кампанией о "разоблачении иранской шпионской сети". Но обвинения им официально предъявили в связи с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере. Среди них и Рухулла Новруззаде", - рассказал он.

По его словам, только 1 февраля родные узнали, что Новруззаде предъявлено уголовное обвинение. "В тот же день суд арестовал его на четыре месяца, а апелляционный суд оставил это решение в силе. Ему грозит теперь до 12 лет лишения свободы. Мы признаем всех этих лиц политзаключенными, поскольку они стали жертвами напряженности в отношениях между Азербайджаном и Ираном. Да, мы не исключаем, что в Азербайджане были люди, которые работали на спецслужбы Ирана и некоторым из них предъявлены конкретные обвинения. Но незаконно и неправильно подвергать уголовному преследованию людей по обвинениям в наркотиках за то, что они исповедует шиитское течение ислама, которое является официальной религией Ирана. Шиизм в Азербайджане присутствует уже много веков, задолго до того, как в Иране был установлен нынешний режим", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

В начале марта правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано порядка 90 человек. "Аресты проводятся массово и сопровождаются пропагандистской кампанией в медиа: "разоблачены члены иранской шпионской сети", "арестованы прислужники иранского режима", "арестованы иранские агенты" и так далее. Но если они действительно "шпионы", то их надо привлекать по соответствующей статье", - сказал Гасанов 4 мая "Кавказскому узлу".

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