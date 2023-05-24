Первый пункт отбора на контрактную службу открылся в Дагестане

24 мая 2023, 08:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Дагестана и республиканский военный комиссариат организовали пункт отбора на военную службу по контракту.

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь Путина. После объявления частичной мобилизации военнослужащие потеряли возможность расторгнуть контракт до окончания срока ее действия. Иски военных, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России до сих пор отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 7 мая стало известно, что суд отказал раненному на Украине контрактнику из Дагестана в увольнении из армии.

Власти Дагестана совместно с республиканским военным комиссариатом создали отдельный пункт, куда могут обратиться желающие служить в рядах российской армии, пишет со ссылкой на пресс-службу главы республики "Интерфакс".

"В настоящее время в Дагестане создан первый пункт отбора на военную службу по контракту. В нем после прохождения собеседования можно оформить документы, получить ответы на все интересующие вопросы и уже через несколько дней направиться к месту службы", - рассказали в пресс-службе.

За контракт сроком от года и более власти обещают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Далее в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет ежемесячная выплата контрактнику составит 204 тысячи рублей. При этом медицинское освидетельствование по психиатрии и наркологии будет проводиться бесплатно, отметили в пресс-службе.

Напомним, мобилизация в Дагестане проходила на фоне масштабных протестов. Акции 25 и 26 сентября 2022 года закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты против мобилизации. 4 октября мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что для поддержки семей мобилизованных в городе создан штаб, который возьмет на себя решение их проблем. Пользователи сети сочли слова мэра пиаром, усомнившись в реальности такой поддержки. Журналисты предположили, что открытие штабов помощи семьям мобилизованных не поможет снизить протестные настроения в республике.

24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 3.1 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, предусматривающая до семи лет лишения свободы.