Вдова Инала Джабиева подала иск о выплате компенсаций

23 мая 2023, 11:37

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Иск о выплате компенсаций семье Инала Джабиева подала в суд его вдова Оксана Сотиева после того, как Джабиев был оправдан по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Сотиева отметила, что рассмотрение дела о смерти ее супруга в суде не начато до сих пор.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 марта президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что дело о смерти Инала Джабиева будет передано в суд в течение месяца. Также он пообещал, что к ответственности за смерть Джабиева будут привлечены только виновные в ней.

15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева подала в суд с требованием о выплате компенсаций его семье. "Когда нам на руки выдали решение суда, вместе с этим же решением я подала на компенсацию. Первое заседание на рассмотрение моего иска назначили на 24 мая", – сказала Сотиева корреспонденту "Кавказского узла".

Она заявила, что надеется на честное и объективное расследование дела о смерти ее супруга. "Надежды на объективное расследование уголовного дела еще год назад у меня не было. Не было продвижения, была уверенность при прошлой власти, что не накажут виновных, все путалось. Сегодня дело заметно быстрее стало и продвигаться, и нет тех преград, которые нашей семье ставили. Я надеюсь и хочу верить, что это дело будет справедливо расследовано", – пояснила Сотиева.

По ее словам, сторона обвинения во второй раз знакомится с материалами дела. "Всего материалов уголовного дела – 28 томов. Изначально было 15 томов. И я, и обвиняемые с этими 15 томами материалов ознакомились еще на первом этапе расследования. Сейчас они начали ознакомление с материалами, с самого начала. То есть знакомятся второй раз с первыми 15 томами дела. За 2,5 месяца они ознакомились всего с 9 томами дела", – сказала Сотиева.

Она также рассказала, что продолжает развивать общественную организацию, созданную ею после смерти супруга. "Гражданская платформа" насчитывает сегодня около 72 человек. В активе 12 членов организации, которые следят за событиями в республике, комментируют происходящие события, отправляют гуманитарную помощь на Донбасс югоосетинскому ополчению, отметила она.

Дело Инала Джабиева до сих пор не передано в суд, так как стороны продолжают ознакомление с его материалами, отметил источник в генеральной прокуратуре Южной Осетии. По его мнению, сторона обвинения намерено затягивает процесс ознакомления.

"Мы обратились в суд, чтобы суд определил сроки ознакомления с материалами дела, но суд нам отказал", – сказал сотрудник прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла".

В прокуратуре также пояснили, что по ходу расследования в деле будут необходимы допросы и экс-генкурора Урузмага Джагаева и экс-министра внутренних дел Игоря Наниева. Один из ранее обвиняемых, сотрудник МВД Людвиг Алборов объявлен в розыск. Он уже был задержан по делу Инала Джабиева, но позднее был освобожден под подписку о невыезде.

"Когда были санкции на повторный арест Багаева и Наниева, Людвиг скрылся и место нахождения его неизвестно", – пояснил сотрудник прокуратуры.

По делу о смерти Джабиева наказаны только исполнители, заявил бывший председатель парламента Южной Осетии Станислав Кочиев. "Попытки копнуть глубже у нас иногда приводят к созданию неприятностей, и по этой причине и исчезли видео материалы с помещений, где находился Инал Джабиев. Надо глубоко провести расследование, а кто не виноват, тех освободить. Правда, это очень сложная задача, мы это все понимаем", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на Наниева. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

13 марта Генпрокуратура Южной Осетии отчиталась о завершении предварительного расследования по делу о смерти Инала Джабиева, отметив, что в деле могут появиться новые обвиняемые из числа высокопоставленных чиновников. Расследование сдвинулось с мертвой точки, прокомментировала новость вдова Джабиева.

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