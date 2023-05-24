Подрядчик отделался штрафом за хищения при строительстве диспансера в Магасе

24 мая 2023, 10:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывший руководитель подрядной организации признан виновным в хищении денег при строительстве эндокринологического диспансера в Ингушетии, суд вынес решение о штрафе.

Судом установлено, что гендиректор подрядной организации в 2014-2015 гг. похитил около 900 тысяч рублей, завысив объем и стоимость выполненных работ при строительстве эндокринологического диспансера в Магасе. "Таким образом, он причинил Министерству строительства Ингушетии ущерб в крупном размере", - сообщила прокуратура республики.

Глава подрядной организации признан виновным в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК России). Ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Магасский районный суд вынес приговор с учетом добровольного возмещения ущерба на сумму 700 тысяч рублей и наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей, сказано в сообщении, опубликованном 24 мая на сайте ведомства.

"Одновременно суд удовлетворил иск прокуратуры города о взыскании с осужденного невозмещенной им суммы причиненного государству ущерба на сумму 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Часть 3 ст. 159 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2022 года директор строительной компании был заподозрен в хищении более 8 миллионов рублей в рамках госконтракта на строительство психоневрологического диспансера в ингушском селе Плиево.

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