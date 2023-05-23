Жители Дагестана поддержали жалобу туристки на жестокое обращение с животными

23 мая 2023, 11:01

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Туристка из Москвы опубликовала в соцсети фото с истощенным верблюдом и верблюжонком, сделанное ею в Дагестане, около Сулакского каньона. Жители республики потребовали в комментариях наказать владельца животных за жестокое обращение.

Жалоба туристки на жестокое обращение с верблюдами была опубликована сегодня в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

"По дороге на [Сулакский] каньон, у Чиркейского водохранилища мы увидели изнуренного верблюда с верблюжонком. Это страшные условия, в которых они содержится. Животное истощено, лысое и на нем открытые кровоточащие раны. Животное в сильнейшем стрессе, вся группа была в шоке", – отметила туристка.

"Насколько я помню, в нашей стране существует закон о жестоком обращении [с животными]. Я понимаю, что хочется заработать. Но должны существовать грани, хоть элементарные, должна же присутствовать мораль, сопереживание", – подчеркнула она.

Туристка заявила, что намерена подать жалобу в правоохранительные органы. "Я прошу обратить внимание администрации Дербента, Махачкалы. <…> По приезду в Москву обязательно обращусь в соответствующие органы", – заявила она.

На 11.00 мск эта запись в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны почти 170 тысяч пользователей, набрала 121 отметку с реакцией пользователей и 183 комментария. Часть их авторов поддержала жалобу туристки.

"Вид конечно у верблюда ужасный", – подчеркнул Рустам Марданов.

"На этом каньоне, да и по дороге туда, все озабочены деньгами. Сервис плохой, горе обслуживание", – заявил Абдуррахман Абдурахимов.

"Надо поднять шум. Животное замучили", – написала Эльмира Агавердиева.

"Ради денег на что люди готовы, смотрите! Забрать надо животное и отправить на лечение", – предложил Абдулла Абдуллаев.

"На фото бедный верблюд и правда нуждается в помощи... Хозяева, неужели вам не стыдно? Верблюд приносит вам доход, а позаботится не можете о нём?" – спросил пользователь с ником Мармеладный Дом.

"Если бы проводили должные проверки, то все зоопарки закрыли бы в Дагестане, так как условия содержания ужасные", – считает Меседа Рамазанова.

"А вы говорите, что от туристов пользы нет. От нормальных людей всегда польза есть, нашим все равно было, а вот у человека душа заболела. Так что цените", – заявил Амирхан Саидамиров.

"Здесь туристу сказать нечего. Сказано по факту", – отметил пользователь с ником Лейтенант Бензин.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана регулярно выступают с критикой в адрес туристов. Чаще всего их возмущение вызывает игнорирование туристами местных обычаев и традиций. Так, 20 мая в соцсетях распространился ролик с позирующей на камеру на фоне гор девушки без одежды. Комментаторы в дагестанском паблике возмутились ее поведением, также они потребовали штрафовать гостей республики за непристойный внешний вид.

22 мая туристка удалила фотографии со своих страниц в соцсетях после того, как получила десятки гневных комментариев от жителей Дагестана. В тот же день она извинилась за необдуманные слова и сообщила о решении принять ислам.

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