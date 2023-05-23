Армения обвинила Азербайджан в обстреле

23 мая 2023, 07:54

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Азербайджанские военные обстреляли минувшей ночью позиции армянских солдат в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли позиции армянских военных в Гегаркуникской области.

"С 00.20 до 01.10 [23.20 мск 22 мая – 00.10 мск 23 мая] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в районе Кутакана", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

С армянской стороны потерь нет. На 08.00 [07.00 мск] ситуация стабильная, добавило министерство.

На 08.00 мск на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 19 мая власти Армении заявили, что с азербайджанской стороны границы был обстрелян армянский военнослужащий, и что он не пострадал, так как был в бронежилете.

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