Вандалы осквернили памятник Ленину в Успенском районе

23 мая 2023, 08:36

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В селе Успенское в Краснодарском крае неизвестные раскрасили памятник Владимиру Ленину, представив его в образе клоуна.

По данным МВД, неизвестные осквернили памятник Владимиру Ленину в селе Успенское в Успенском районе Краснодарского края.

Голова памятника раскрашена в виде маски клоуна, к скульптуре прикреплена табличка с надписью "Убийца русского народа", привели 22 мая РИА "Новости" сообщение краевого управления МВД.

Фотография оскверненного памятника была сегодня опубликована в Telegram-канале Kub Mash. На снимке показан постамент, на котором стоит памятник Ленину. Голова памятника раскрашена так, что представляет собой маску клоуна. Табличка с надписью "Убийца русского народа" прикреплена к ноге скульптуры.

Жалобу в полицию на неизвестных, которые осквернили памятник, подал глава регионального отделения КПРФ Александр Сафронов, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что 14 февраля неизвестные повредили памятник воинам-малоземельцам в Новороссийске.

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