Правозащитники оценили решение суда по делу махачкалинца Рабаданова

23 мая 2023, 01:54

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Властям Дагестана не удалось доказать инспирированный характер протестов против мобилизации, а суды в делах их участников демонстрируют относительную независимость, не характерную для других российских регионов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, комментируя решение суда в Махачкале по делу Гаджи Рабаданова.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая стало известно, что суд закрыл дело махачкалинца Гаджи Рабаданова. Силовики не смогли доказать его виновность в нарушении правил проведения несанкционированного митинга в Махачкале, постановил суд. Сам Рабаданов заявил в суде, что не участвовал в уличных протестах.

25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях. Против демонстрантов было возбуждено не менее 20 уголовных дел о применении насилия к сотрудникам полиции. Власти Дагестана отказались признать уличные протесты в республике инициативой местных жителей. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции были подготовлены и управлялись, "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что протесты против мобилизации инспирированы из-за границы, а МВД объяснило жесткий разгон протестующих их агрессивностью. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, упрекнул коллег участник совещания в Миннаце Дагестана.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 22 мая, что следила за делом участников протестов против мобилизации в Дагестане.

«Поначалу из этого хотели раскрутить дело о внешнем влиянии на эти акции, на то, что это было организовано извне. Но в итоге не удалось», - отметила она.

По её мнению, в данном случае судебная система в Дагестане действует довольно независимо. «Это уникально. Но сам по себе случай [Рабаданова]- не единственный в Дагестане, когда можно добиться законного рассмотрения дела», - указала Ганнушкина.

Она также не исключает, что власти и силовики могли занять позицию, которая бы не провоцировала обострение ситуации. «В Дагестане достаточно активное гражданское общество. И хотя там даже убивали активистов, но в целом люди даже при колоссальном противостоянии могут добиваться своих прав и влиять на власти», - считает Ганнушкина.

Сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов заявил, что при всей необычности, случай с Рабадановым характерен для Дагестана.

«В Дагестане не в первый раз довольно мягко обходятся с участниками пикетов, протестов. И в целом в Дагестане мы часто видим поведение судов, которые кардинально отличаются от поведения московских судов. И не только по этой категории дел, но и по другим», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Процессуальные ошибки вряд ли могли быть препятствием для решения судов, полагает правозащитник. «В Москве тоже могут быть оформлены с ошибками дела, могут быть самые дикие нарушения процессуальных норм. Но все равно выносится решение, которое угодно полиции, например. Даже если суды в Дагестане вынесли решение из-за процессуальных ошибок полиции, то это уникальная ситуация в сравнении с остальной Россией», - подчеркнул Орлов.

Напомним, ранее четырем участникам акции протеста против мобилизации переквалифицировали обвинение со статьи о нападении на силовика на причинение легкого вреда здоровью и выпустили их из СИЗО. Переквалификация обвинения была связана с тем, что силовик на митинге был в штатском.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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