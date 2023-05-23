Жители Сочи обвинили власти в сговоре с недобросовестными застройщиками

23 мая 2023, 00:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Сочи сложилась практика выдачи разрешения на строительство многоквартирных домов на землях СНТ и сельхозназначения, что приводит впоследствии к сносам через суд, а люди лишаются и денег и жилья, рассказал юрист Александр Батурин. Источник проблем дольщиков - коррупция, отметила одна из обманутых дольщиц Алла Соболева, которая пожаловалась на действия местных чиновников главе Следкома России.

Как писал "Кавказский узел", строительство микрорайона "Курортный" в июле 2016 года был остановлено постановлением мэрией города. Микрорайон должен был включить в себя 50 трехэтажных домов. Решение принято из-за регулярных нарушений градостроительных норм и правил земляных и строительных работ, сообщили в мэрии. Строительство жилкомплекса "Курортный" в Адлере ведется на площади бывшего совхоза, в восемь раз превышающей разрешенную, в результате чего уничтожается зеленая зона и происходят аварии на водоводе, заявили местные жители. Застройщик пытается добиться права на расширение зоны строительства, однако суд уже обязал его привести часть территории в первоначальное положение. В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням.

Полиция сообщила об обвинении сочинского застройщика

Обвинительное заключение в отношении застройщика сочинского жилого комплекса ЖК "Курортный" Юрия Оганяна передано сегодня на утверждение прокурору края, сообщил заместитель начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Константин Яценко. "Следствие обвинило Оганяна по статье 165 УК РФ в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием дольщиков. Максимум через неделю дело поступит в суд. В деле порядка полутысячи потерпевших. Сам Юрий Оганян отбыл срок за обман дольщиков другого ЖК в Сочи и недавно вышел на свободу. Несмотря на новое уголовное дело, он не под стражей", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". На вопрос, почему Оганян не взят под стражу, Яценко не ответил, порекомендовав "писать запросы в ГУВД края".

Потерпевшие по делу опасаются, что уголовное преследование Юрия Оганяна носит формальный характер, а их деньги, как и жилье просто исчезнут, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" обманутые дольщики.

Юрист рассказал о роли мэрии проблемах обманутых дольщиков Сочи

Обманутые дольщики Сочи, как правило, остаются и без денег и без жилья, отметил юрист Александр Батурин, занимающийся проблемами незаконного строительства в Сочи. "Чтобы это понять уходят годы, нервы, здоровье на бесконечные судебные тяжбы и походы по инстанциям с жалобами. Власти, используя коррупционные схемы раздают застройщикам, заведомо незаконные разрешения строить на землях, не находящихся в муниципальной собственности или на землях не предназначенных для многоквартирного или коттеджного строительства. Это могут быть земли нацпарка либо земли, имеющие назначение СНТ или сельхозназначения, статус которых не подлежит изменению. В иных ситуациях чиновники, в чьи функции входит контроль за самостроями, делают вид, что не видят незаконных строек, пока дом не будет построен, а квартиры распроданы по два-три раза. Только тогда появляются проверяющие из мэрии или края и подают иски в суд на снос самостроев", - рассказал он.

Судьи, руководствуясь только им понятными "внутренними убеждениями", выносят вердикт о сносе либо признают самострои собственностью дольщиков, отметил юрист. "Даже получая свидетельство о собственности по суду, человек не может иметь гарантий того, что он имеет жилье. Жилье "по суду" могут снести решением другого суда через год или два, восстановив срок для подачи апелляции. Есть распространенный вариант, когда всю коллективную вину в органах власти взваливают на одного застройщика. Его сажают в тюрьму. Недостроенный дом много лет стоит без коммуникаций: света, воды, тепла и разрушается. Застройщик объявляется банкротом, у людей нет средств достроить жилье. И поэтому мы видим в Сочи много заброшенных самостроев без окон, без дверей и коммуникаций", - рассказал Александр Батурин.

По его словам, мэрия, выдавая разрешения на строительство многоквартирных домов "на землях сельхозназначения, СНТ или нацпарка" превышает свои полномочия. "Еще одна проблема - отсутствие контроля мэрии за использованием сочинских земель, хотя при мэрии созданы земельная и архитектурная инспекции, в обязанности которых входит своевременный земельный и архитектурный контроль. Все это ведет к проблеме самостроев, судебным тяжбам, которые тянутся годами, нарушая права людей, которые покупают по договорам купли продажи квартиру, а вместо квартиры получают проблему", - говорит юрист.

"Люди, покупая квартиру, получают договор, где прописано, что они получат взамен за свои миллионы. В договоре прописана площадь квартиры, кадастровый номер участка, где она будет располагаться и цена. Как правило, прилагается картинка (3D-визуализация) будущего дома и поэтажный план. То есть человек отдает деньги за товар, и договор является основой в деле покупки квартиры и залогом успешной сделки. Покупатель, тем более если он житель другого города, не может знать, что строит застройщик и покупатель не обязан разбираться в строительстве, тем более, что везде висят баннеры с открытой рекламой сочинской недвижимости. Чтобы понять, правильно ли строит застройщик, надо нанимать эксперта, что входит в обязанность администрации: контроль за землей и стройками, за соблюдением градостроительных норм. Если в разрешении написано три этажа, то строительство семи этажей уже опасно для жизни. Но покупатели, сообщая в мэрию о нарушениях при строительстве, получают отписки, не решающие проблему нарушения строительных регламентов", - подчеркнул Батурин.

Он добавил, что по сложившейся практике, есть "лакмусовая бумажка, по которой можно определить, связано ли то или иное строение или дом с коррупцией в органах власти". "Если дом строится без разрешения или с нарушением регламента, но без взяток, то чиновники мэрии придут с проверкой еще на стадии котлована и очень быстро решат вопрос со сносом любого жилья, не входящего в круг их интересов. Однако, там где есть коррупция, судебные тяжбы могут длиться годами, изматывая покупателей недвижимости в Сочи", - пояснил Александр Батурин.

Сами дольщики считают, что есть прямая связь между недостоверной рекламой, строящейся в Сочи «курортной недвижимости» и личной заинтересованностью в обмане людей не только застройщиками, приближенными к власти, но и самими чиновниками мэрии, судов, прокуратуры, полиции, которые наживаются на этом обмане, отметила Алла Соболева - дольщица ЖК "Курортный", которая в 2016 году вложила 7,6 миллионов рублей в строительство.

Семья Верниченко второй раз столкнулась с угрозой оползня

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с пострадавшей от оползня семьей Верниченко. Мать семейства, Светлана Верниченко, рассказала, что ее семье из 10 человек с малыми детьми пришлось пройти массу испытаний, чтобы им выдели жилье взамен утраченного из за стройки Юрия Оганяна. "Нам выделили подвальное помещение на 10 человек в так называемой «новостройке». Жилье, я должна вам сказать ужасное. Пострадавших от пожаров, наводнений и оползней, как мы, сочинцев переселяют в дома, в которые страшно вселяться. Мы заехали в этот подвал дома 85Б на Вишневой в декабре 2018 года после трех лет скитаний. Там был было грязно, валялся строительный мусор, вместо полов и стен - бетон. Мы все благоустраивали за свой счет от полов до сантехники. Тогда дом был весть потрескавшийся и в нем страшно жить. И вот недавно случился оползень", - отметила она.

Сообщение о том, что дом № 85Б в переулке Вишневом оказался в критической ситуации из-за оползня, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 12 апреля. "Идут активные подвижки грунта - сползает с крутой возвышенности земля, и валятся деревья с корнями. Земля с деревьями сползает с крутого склона у подпорной стены придомовой территории, на которой находится газовая котельная, а на самой подпорной стене находится газопровод, подключенный к газовой котельной. По всему дому на этажах в холлах трескается напольная плитка и смещаются дверные проемы с откосами, в квартирах собственников по всему дому образовались трещины на стенах, что свидетельствует об активной деформации конструкции здания", - написала автор сообщения, которая представилась Людмилой. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Мы слышим как дом просто разваливается, рассказала Светлана Верниченко. "По нему идут огромные трещины снаружи. Трещины у нас на стенах и в полу внутри. Нас стали успокаивать, что все хорошо и землю под домом укрепили. Но как можно укрепить такой оползневой склон, если его изначально нельзя было застраивать, но на нем поставили огромный высотный тяжелый дом, который своей массой постоянно давит на этот склон?"- поинтересовалась она.

"Я коренная сочинка, живу в Сочи с рождения. Наш совхоз "Чкаловский", где разрешили строить ЖК "Курортный", имел восемь бригад и давал работу тысячам сочинцев. Мы выращивали свои сочинские овощи и фрукты, которые обеспечивали и другие города России. Там где Оганян застроил домами ЖК "Курортный", трудилась на плантациях бригада № 4. Там было озеро, которое орошало плантации груш, яблок, мандарин, киви и других культур. Все уничтожили. Озеро закопали, поэтому дома в ЖК Курортный постоянно топит. Жить там невозможно. Идут постоянные оползневые процессы, потому что вырубили несколько гектаров леса, повредили городской водовод", - сказала она.

По ее словам, семья вынуждена снимать жилье. "Из-за того, что мы боимся еще раз оказаться под оползнем и погибнуть, мы все снимаем жилье. Жить и бояться, что тебе на голову рухнет дом - это ненормально. С оползня нас отселили в другой оползень и поставили в аналогичную ситуацию. Лично у меня нервные срывы на почве пережитого первого оползня и теперь надвигающегося другого", рассказала Верниченко.

В январе 2020 года члены инициативной группы жильцов дома 85Б по переулку Вишневому на встрече с чиновниками мэрии Сочи пожаловались, что их многоквартирный дом, построенный на оползневом склоне, был введен в эксплуатацию с нарушениями. По словам жильцов, после заселения они обнаружили проблемы с коммунальными сетями, ливневками и подъездными путями. В частности, из-за отсутствия ливневой канализации дождевые воды подтачивают фундамент дома и опорную стену, указали они. Ранее, в 2018 году, краевые власти в ответе на коллективную жалобу жильцов этого дома подтвердили, что при строительстве и выдаче разрешения на ввод дома в эксплуатацию были допущены нарушения.

По ее словам, до того, как их частный дом сполз в котлован ЖК "Курортный", семья неоднократно обращалась к властям. "Мы неоднократно просили остановить работы в ЖК "Курортный", провоцирующие оползень. Писали во все инстанции о том, что это земля сельхозназначения и строить там дома нельзя, но мер никаких принято не было, пока мы не остались на улице. Теперь приезжие, люди, которые не знают ситуацию с оползнями в Сочи, покупают жилье которое обречено на чрезвычайные ситуации", - сказала Светлана Верниченко.

Она отметила, что власти решили "расселять" сочинцев за счет бюджета. "Деньги выплачены, а дома недостроенные и с недоделками, как наш дом, принимаются в эксплуатацию. Но виновных в случае трагедии не найти. Чиновники меняются. Вот где к примеру сейчас Пахомов (Анатолий Пахомов - глава Сочи в 2009-2019 годах), который выдал столько незаконных разрешений на стройки?" - поинтересовалась она.

Дольщики ЖК "Лукоморье", который нависает над ЖК "Курортный" также обеспокоены тем, что могут упасть со своим домом на ЖК "Курортный", как дом Верниченко. "Никаких гарантий нет и обязательства не выполняются. Наш дом так и не достроен за 10 лет, а застройщик Шерстянников исчез", - рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" дольщик Сергей Макеев. Дольщики этого ЖК также опасаются оползня и видят как трещины идут и по их дому из за подвижек зыбких сочинских грунтов.

Одна из обманутых дольщиц обратилась к главе Следкома России

Дольщица ЖК "Курортный" Алла Соболева обратилась в редакцию 23 апреля. Она написала, что жители Сочи годами не могут добиться от застройщика устранения дефектов при строительстве. "Многие годы он обманывает людей под прикрытием администрации г. Сочи, прокуратуры, следственного комитета, МВД, Минстроя. Люди годами не могут добиться от него устранения дефектов при строительстве. По сути дома, построенные им, многие не пригодны к проживанию из-за грибка, проникновения грунтовых и ливневых вод, оползней на участке и тд. Такие известные дома и их жители как "ЖК Курортный", "Меркато", "Альпийский квартал", "Покровский парк" стали заложниками ситуации, в которой оказались один на один, так как администрация и правоохранительные органы не желают заводить дела против тех, с кем налажен бизнес по обману дольщиков г. Сочи", - написала она на SMS-сервис "Кавказского узла".

Алла Соболева считает, что строительный бизнес поставлен на поток в Сочи и власти вводят людей в заблуждение, пока застройщик не соберет со всех деньги, а потом чиновники подают на него суд на снос дома либо аннулирование кадастра или собственности на постройку, таким образом снимая с себя всякую вину и ответственность за людей, которых они оставили без жилья и денег.

Соболева 22 мая направила главе Следкома России Александру Бастрыкину в СК России заявление на чиновников мэрии, судов, прокуратуры, полиции, которые по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили нынешнего положения дел и патовой ситуации для дольщиков. "Если бы я знала что будут такие проблемы то я бы никогда не купила тут жилье. Но правду мне никто не сказал. Нас всех иногородних в Сочи заманивали рекламой о законности стройки", - рассказала Алла Соболева.

Она отметила, что обнаружила на сайтах судов Сочи ряд исков к различным ЖК без привлечения к участию в судах обманутых дольщиков. "Я пыталась говорить с дольщиками других ЖК, но они ничего не знают ни о судах за их спиной, ни о возможных рисках потерять жилье и деньги. К примеру, несмотря на то что ЖК "Курортный" не имеет разрешения на стройку, идет массированная реклама о продаже третьей очереди нашего ЖК "Курортный" уже другим застройщиком", - говорит Алла Соболева.

2 мая на СМС-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение от группы дольщиков. "Ряд домов в городе Сочи были признаны пригодными к эксплуатации в судебном порядке в 2020-2021 годах. Администрация Сочи являлась ответчиком и имела месяц на обжалование судебного акта. Однако не подавала апелляцию. На данный момент дома заселены , многие продали квартиры. Спустя 2 года администрация Сочи по каким-то причинам восстановила сроки и подала апелляции на ряд решений по узакониванию многоэтажных домов таких как: "Альпийский квартал", "Морская симфония", "Три капитана", "Покровский парк" и тд. Список не полный и скорее всего будет увеличиваться . Отмена ввода в эксплуатацию - это первый шаг к иску о сносе домов . Какие планы у администрации г. Сочи и почему обжалуют - никто не понимает... Просим редакцию обратить внимание на данные факты и обнародовать [...] деятельность администрации г. Сочи", - написали обманутые дольщики России.

"Кавказский узел" также писал, что жалоба обманутой дольщицы с Кубани, все таки привлекла внимание Бастрыкина. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с проблемным ЖСК "Меридиан 2" в поселке Краснодарский после того, как к нему обратилась одна из дольщиц с жалобой, что люди не могут получить квартиры на протяжении нескольких лет

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.