Запрет на полеты беспилотников введен в Кабардино-Балкарии

22 мая 2023, 19:36

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Власти Кабардино-Балкарии ввели запрет на использование беспилотников. Исключение сделано для дронов, применяемых органами власти.

Оперштаб при главе Кабардино-Балкарии ввел запрет на использование беспилотных летательных аппаратов на территории республики, сообщает сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Запрет распространяется на использование всех дронов, за исключением "используемых в установленном законодательством порядке". В связи с этим власти решили усилить контроль за соблюдением правил полетов беспилотников, используемых государственными и муниципальными органами и организациями, выполняющими оборонный заказ.

Кроме того, принято решение об обязательном государственном учете беспилотников с максимальной взлетной массой от 150 граммов до 30 килограммов. Органы местного самоуправления и Нальчикский Центр обслуживания воздушного движения обязаны информировать полицию и Росгвардию о выданных разрешениях на полеты беспилотников, говорится в публикации.

"Кавказский узел" писал также об аналогичных запретах в других регионах СКФО и ЮФО. Так, 12 декабря 2022 года был введен запрет на полеты беспилотников в Краснодарском крае. Этот запрет, анонсированный в ноябре, обеспокоил кубанских аграриев и экологов, поскольку дроны активно используются для обработки полей, мониторинга свалок и лесных пожаров.

В Ростовской области использование беспилотников запрещено с 22 декабря 2022 года, в Волгоградской области - с 31 декабря, в Северной Осетии - с 11 января. Власти Адыгеи ввели запрет на полеты дронов 10 марта 2023 года, а губернатор Ставрополья – 28 марта.

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