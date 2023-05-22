Оставлен в силе штраф Игорю Короткову за фейки об армии

22 мая 2023, 18:34

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Апелляционная инстанция оставила в силе приговор жителю Адыгеи Игорю Короткову, оштрафованному на 800 тысяч рублей за фейки о российской армии. Коротков намерен подать кассационную жалобу на решение суда.

Как писал "Кавказский узел", суд перенес на 22 мая рассмотрение апелляционной жалобы жителя Адыгеи Игоря Короткова, поскольку адвокат по соглашению в отъезде и не смог участвовать в процессе. Коротков сообщил, что недоволен работой адвоката по назначению, который "отказался даже помочь ходатайства написать", но денег на адвоката по соглашению нет.

Красногвардейский райсуд Адыгеи 3 марта признал Короткова виновным по части 1 статьи 207.3 УК РФ и назначил ему 800 тысяч рублей штрафа. Суд посчитал фейком об армии видео, ссылку на которое Игорь Коротков опубликовал в мессенджере. 16 апреля Коротков подал в Верховный суд Адыгеи апелляционную жалобу на решение суда.

Сегодня Верховный суд Адыгеи оставил в силе приговор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Коротков. По его словам, защиту осуществлял адвокат по назначению. "У меня было ходатайство, которое помогла составить [адвокат по соглашению] Ирина Бабаханова - о вызове экспертов в суд. Суд отклонил ходатайство. И в итоге оставил без изменений штраф в 800 тысяч рублей", - рассказал Коротков.

Он добавил, что планирует подавать жалобу в кассационный суд. "Общественную деятельность продолжаю. Ролики, правда, не выкладываю. Но жалобы по теме вывоза мусора пишу", - сказал Игорь Коротков.

По словам Короткова, опубликованная им ссылка вела на репост видео, в котором содержалось утверждение о действиях российских военных на Украине. "Это и было поставлено в вину. Но это не моё утверждение, а автора ролика", - пояснил Коротков.

Напомним, по версии силовиков, в марте 2022 года житель Красногвардейского района "разместил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию в интернет-мессенджере WhatsApp* - ссылку на видеоролик, содержащий ложные сведения о деятельности вооруженных сил Российской Федерации".

Сообщения в публичных групповых чатах могут стать поводом для обвинения в фейках про российскую армию, а личная переписка не должна становиться основанием для подобных дел, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. В сентябре 2022 года Майкопский горсуд признал виновной по этой статье местную жительницу Елену Сумину.

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