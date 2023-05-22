22 мая 2023, 21:44
Защита обжаловала арест Гаяне Акопян
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Как писал "Кавказский узел", по уголовному делу о попытке похищения Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, была задержана Гаяне Акопян, мать погибшего в карабахской войне 2020 года солдата Жоры Мартиросяна. 20 мая суд постановил арестовать ее на месяц. Сторонники Акопян в знак солидарности с ней проводят бессрочную акцию в Ереване, требуя прекратить ее уголовное преследование.
По версии родителей погибших военнослужащих, активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур", тот сел в машину, но затем выпрыгнул из нее во время движения и убежал. Сам Ашот Пашинян заявил в полицию, что его пытались похитить. По его версии, он согласился на предложение женщины поговорить в машине, та начала говорить о войне 2020 года и о потерях, а затем стала вести себя неадекватно и нарушать правила дорожного движения. в ответ на требование остановить машину женщина сказала, что ее сына убили, ей уже нечего терять, так что она может Пашиняна даже убить, что повезет его к военному кладбищу, а там решит, отпускать ли. На перекрестке, когда водитель сбавила скорость, Пашинян выпрыгнул из машины, и ему удалось убежать.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"