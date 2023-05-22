Гаяне Акопян/ Фото: https://www.aysor.am/ru/news/2023/05/19/Гаяне-Акопян/2096525

22 мая 2023, 21:44

Защита обжаловала арест Гаяне Акопян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Адвокаты подали апелляцию на решение суда об аресте матери погибшего военного Гаяне Акопян, обвиняемой в попытке похитить сына премьер-министра Армении. Аргументация суда о риске повторного похищения Ашота Пашиняна оторвана от реальности, заявил адвокат Ваан Ованнисян.

Как писал "Кавказский узел", по уголовному делу о попытке похищения Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, была задержана  Гаяне Акопян, мать погибшего в карабахской войне 2020 года солдата Жоры Мартиросяна. 20 мая суд постановил арестовать ее на месяц. Сторонники Акопян в знак солидарности с ней проводят бессрочную акцию в Ереване, требуя прекратить ее уголовное преследование.

По версии родителей погибших военнослужащих, активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур", тот сел в машину, но затем выпрыгнул из нее во время движения и убежал. Сам Ашот Пашинян заявил в полицию, что его пытались похитить. По его версии, он согласился на предложение женщины поговорить в машине, та начала говорить о войне 2020 года и о потерях, а затем стала вести себя неадекватно и нарушать правила дорожного движения. в ответ на требование остановить машину женщина сказала, что ее сына убили, ей уже нечего терять, так что она может Пашиняна даже убить, что повезет его к военному кладбищу, а там решит, отпускать ли. На перекрестке, когда водитель сбавила скорость, Пашинян выпрыгнул из машины, и ему удалось убежать.

Адвокаты подали жалобу в Апелляционный суд на решение суда первой инстанции об аресте Гаяне Акопян. Адвокат Ваан Ованнисян на своей странице в Facebook* раскритиковал одно из оснований, приведенных судом при вынесении решения об аресте Гаяне Акопян. В частности речь идет о "вероятности совершения нового преступления".
"Суд зафиксировал наличие основания для совершения нового преступления (повторного похищения Ашота Пашиняна), поскольку обстоятельство похищения со стороны Гаяне Акопян было связано с государственной и политической деятельностью близкого родственника потерпевшего, которая продолжается в нынешних условиях", - написал адвокат, чей пост перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".
Но указанное судом основание остается в силе, пока Никол Пашинян продолжает занимать свой пост, и если руководствоваться этой логикой, то из аргументации суда следует, что Гаяне Акопян должна оставаться под арестом, пока Никол Пашинян остается у власти, ведь в противном случае всегда есть вероятность похищения Ашота, проанализировал позицию суда Ваан Ованнисян.

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Примечание:

"Спикер парламента Армении сообщил о нападении на сына Пашиняна", "Гаяне Акопян арестована на месяц по делу о похищении сына Пашиняна", "Родные погибших армянских военных провели акцию протеста".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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