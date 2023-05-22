Девушки из Ингушетии и Чечни поделились историями домашнего насилия

22 мая 2023, 17:03

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Двадцатилетняя жительница Назрани поделилась историей своего побега от семейного насилия в опубликованном сегодня подкасте проекта "Свобода (не) за горами". Уроженка Чечни Аминат Лорсанова рассказала в подкасте, что мать избивала ее, оправдываясь разрешением от Путина и Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 20 января 2020 года 22-летняя уроженка Чечни Аминат Лорсанова, в апреле 2019 года покинувшая Россию, обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что подвергалась в Грозном насилию со стороны близких родственников и приглашенного ими специалиста по "изгнанию джиннов". В сентябре того же года стало известно, что Следственный комитет переадресовал жалобу Лорсановой чеченским полицейским, а те отказались возбудить уголовное дело.

Аминат Лорсанова утверждала, что в 2018 году ее дважды насильно помещали в психиатрические стационары в Грозном. В одной из клиник она провела 25 дней, в другой - четыре месяца. Несколько раз за это время знакомый родственников девушки приходил к ней в стационар, где избивал палкой, читая Коран, родственники при этом не реагировали на ее просьбы прекратить избиение. В феврале 2020 года Аминат Лорсанова рассказала "Кавказскому узлу", что лишь третья попытка сбежать от "лечения" в Чечне оказалась успешной.

Подкаст, посвященный историям Аминат Лорсановой и 20-летней жительницы Ингушетии Евы, опубликован сегодня в YouTube-канале "Свобода (не) за горами". В одноименном телеграм-канале 21 мая был размещен анонс подкаста.

"У этого выпуска могло быть два названия: "Я всю свою жизнь хотела вырваться из лап тварей, которые всю мою жизнь превратили в ад" — история Аминат из Чечни: пытки в реабилитационных центрах, изгнание бесов, побег с пятой попытки и борьба за выживание. "Свобода внутри меня" — история побега и возвращения Евы из Ингушетии. Прямо сейчас она находится на Северном Кавказе и готова рассказать про свою жизнь. Выбрать одно мы так и не смогли", — говорится в тексте анонса.

Опубликованный сегодня подкаст представлен в виде аудиозаписи, в качестве видеоряда использовано статичное изображение. "Мы приглашаем в подкаст двух незнакомых друг другу людей, которых объединяет лишь одно: они родились и выросли на Северном Кавказе", — пояснили авторы подкаста.

Далее в публикации звучит диалог двух девушек, одна из которых представляется 25-летней Аминат из Чечни, а другая — 20-летней Евой из Назрани. Аминат поделилась с Евой своей историей о том, как ее избивали родители и приглашенный ими специалист по "изгнанию джиннов".

В частности, она отметила, что издевательствам со стороны родителей подвергалась в семье только она. "Они били и издевались только надо мной, моих братьев вообще не били никогда. Более того, они морально над ними не издевались никогда, всегда издевались надо мной. Однажды мать сказала, что все, что она мне делала, я заслужила. Что я тварь, я ничтожество. И она даже сказала, когда я спросила, за что она надо мной всю жизнь так издевалась, она мне, смеясь, ответила: "Потому что мне Путин и Кадыров разрешают. Я могу делать с тобой что хочу", — рассказала Аминат.

В свою очередь Ева рассказала, что живет в Назрани, куда вернулась после неудачного побега. По словам девушки, когда она сбежала, то ее высадили на посту из автобуса и отвели в комнату, где она заметила в телефоне силовика имя своего родственника. Через несколько часов туда приехали родственники Евы. "Они пытались со мной как-то наладить диалог: "Почему ты сбежала, ничего такого же не было". Я говорю: "Было как раз-таки", — рассказала Ева.

По ее словам, она согласилась вернуться домой, чтобы не причинять боль своей бабушке, которая "очень такая добрая женщина".

Девушка рассказала, что проблемы с родителями начались после того, как мать узнала, что Ева пользуется гигиеническим женским средством. "Меня повезли к врачам в соседний регион и на второй день месячных меня проверяли на девственность. Я чувствовала такое унижение. […] После того как врачи сказали то, что они сказали, мои родственницы и мать мне угрожали убийством. И с того момента я начала планировать свой побег", — поделилась Ева.

"После того как меня вернули обратно, когда моя бабушка услышала эти истории, она сказала [моим родителям]: вы нормальные вообще? Я пыталась найти оправдание, я его никак не могла найти, но я простила их в какой-то степени. Не до конца, к сожалению", — сказала девушка.

Напомним, на Кавказе жертвами "убийств чести" становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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