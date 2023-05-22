Житель Дагестана заподозрен в вербовке односельчан в ИГ*

22 мая 2023, 16:03

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Житель села Новокули подозревается в склонении двух односельчан к выезду в Сирию для участия в деятельности террористической организации, сообщило УФСБ по Дагестану.

Житель села Новокули Новолакского района по фамилии Курбанов подозревается по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), сообщил сотрудник пресс-службы управления ФСБ по Дагестану.

По версии следствия, с 2021 года по апрель 2022 года Курбанов убеждал двух односельчан примкнуть к запрещенной террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии.

"Указанный состав преступления предусматривает уголовное наказание сроком до 15 лет лишения свободы и штрафом до 500 тысяч рублей", - цитирует сегодня сотрудника ведомства РИА "Дагестан".

Задержан ли подозреваемый, в публикации не уточняется. На сайтах ФСБ и управления СКР по Дагестану, по состоянию на 15.56 мск, нет информации о возбуждении дела в отношении Курбанова.

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