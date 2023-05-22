Нападение на Ахмеда Обалы в США обеспокоило азербайджанских активистов

22 мая 2023, 12:02

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Основатель телеканала GunAz TV Ахмед Обалы, а также его сын Дениз Обалы госпитализированы в США после нападений. Обалы-старший является известным критиком властей Ирана, а возглавляемый им телеканал освещает нарушения прав человека в этой стране, отметили опрошенные "Кавказским узлом" активисты в Азербайджане. Они призвали руководство своей страны расследовать нападения на Ахмеда Обалы и его сына.

Как сообщал "Кавказский узел", отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран.

Азербайджан был исторически разделен на две части в результате двух русско-иранских войн (1804-1813 гг. и 1827-1828 гг.) по условиям Гюлистанского (1813 г.) и Туркменчайского (1828 г.) договоров. Азербайджанские ханства, расположенные севернее реки Араз (Аракс), отошли России, южнее – Ирану. Тебриз сегодня является историческим центром северного региона Ирана, где большинство населения составляют азербайджанцы.

Нападение на Ахмеда Обалы – руководителя спутникового телеканала GunAz TV, освещающего жизнь этнических азербайджанцев в Иране, было совершено в гостинице города Санта Клара в штате Калифорния в США. Обалы был госпитализирован с многочисленными травмами, рассказал руководитель бакинского представительства GunAz TV Араз Обалы.

"Ахмед бек подвергся террористической атаке в гостинице в Калифорнии со стороны неизвестных. В результате нападения он получил серьезные травмы. В частности, у него переломы шейных позвонков, всех пальцев правой руки, повреждены глаза, есть повреждения в других частях тела. Сейчас он не ощущает рук и ног. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести", – сказал Араз Обалы корреспонденту "Кавказского узла".

Нападение на Ахмеда Обалы было совершено 17 мая – на следующий день после возвращения в США из Баку. Кроме того было совершено нападение и на его сына – Дениза Обалы, добавил он. "Ахмед бек не знает, при каких обстоятельствах было совершено нападение на его сына. По информации из других источников, состояние Дениза тяжелое. Он даже не был способен говорить с матерью", – пояснил Араз Обалы.

Полиция проводит расследование и есть задержанные. Однако силовики не называют число задержанных и не раскрывают их личности, пояснил Обалы.

По данным азербайджанского сайта Musavat.com, полиция США в связи с нападением на Ахмеда Обалы задержала шесть человек. Сайт опубликовал фото и короткий ролик, на котором Ахмед Обалы показан в больнице. "До сегодняшнего дня я жил честно. Я действовал во имя родины и нации. Я всегда открыто излагал свои мысли", – сказал он видео Ахмед Обалы, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Агентство Turan отметило, что Обалы является известным критиком властей Ирана. "В ходе последнего визита в Азербайджан Ахмед Обалы обвинил власти Ирана в нарушении прав человека, в том числе прав проживающих в Иране азербайджанцев", – сказано в публикации агентства, перевод которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

К нападению на Обалы может иметь отношение официальный Тегеран, считает активист движения за права иранских азербайджанцев Чингиз Гектюрк. "Если они (власти Ирана) думают, что нас запугают, то глубоко ошибаются. Наше сопротивление еще более усилится, наша борьба за права азербайджанцев, других тюркских народов Ирана, будет еще более решительна", – сказал Гектюрк корреспонденту "Кавказского узла".

Обалы 62 года, еще в молодости он подвергался преследованиям в Иране после исламской революции, и в 1982 эмигрировал сначала в Турцию, затем в Европу и далее США. В настоящее время является гражданином США, добавил Гектюрк.

Вещающий из Чикаго Спутниковый телеканал GünAz TV был основан Ахмедом Обалы в 2004-м году. Телеканал освещает проблемы нарушения прав человека в Иране, сообщается на сайте телеканала.

В Азербайджане Ахмеда Обалы считают видным представителем азербайджанской диаспоры за рубежом, отметил член координационного центра Национального совета демократических сил Азербайджана Тофиг Ягублу.

"Он постоянный участник проводимых в Азербайджане съездов азербайджанцев мира. Все эти годы телеканал GunAz TV освещал правду о Карабахской проблеме и сейчас окончательное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном в центре его внимания. Телеканал разоблачает также провокации Ирана против Азербайджана. В этом смысле нападение на Обалы и его сына являются вызовом и Азербайджану", – сказал Ягублу корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что покушения на Обалы и его сына были совершены на фоне напряженных отношений между Азербайджаном и Ираном. "В Иране опасаются, что борьба за права южных азербайджанцев перерастет в движение за независимость Южного Азербайджана. Поэтому в Иране устраивают провокации против Азербайджана", – считает Ягублу.

Власти Азербайджана должны расследовать нападения на Обалы и его сына, и поддерживать контакты с властями США, чтобы организаторы и исполнители были найдены и наказаны, добавил он.

Телеканал GunAz TV активно противодействовал пропаганде, которую Иран вел против Азербайджана, указал глава Центра исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу. "GunAz TV с самого начала деятельности активно противодействовал пропаганде Ирана против Азербайджана, провокаций телеканала Sahar (подразделение государственного телевидения Ирана)", – написал сегодня на своей странице в Facebook* Шахиноглу, публикацию которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

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