Трое заключенных в колонии на Ставрополье осуждены за причастность к "Правому сектору"*

08 июня 2023, 02:16

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Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор трем заключенным одной из колоний края, которые, находясь в местах лишения свободы, вступили в запрещенное в России движение "Правый сектор"*.

По версии обвинения, в 2021 году один заключенный склонил двух других к вступлению в "Правый сектор"* путем дачи клятвы "одному из украинских командиров добровольческого националистического корпуса с целью совершения преступлений от организации", сообщает 7 июня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

Приговоры вынесены по статьям об организации и участии в деятельности экстремистской организации. Двоим осужденным назначено наказание в виде восьми, одному – шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В карточке дела на сайте суда последняя информация опубликована 12 мая, информации о приговоре и судебных актов в ней не содержится.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.