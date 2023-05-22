Жители старинного квартала в Баку потребовали справедливых компенсаций за снос их домов

22 мая 2023, 11:09

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Около 30 жителей квартала Кубинка в Баку провели акцию протеста против сноса их домов. Они заявили, что застройщик, который на этом месте планирует построить жилищный комплекс, предлагает им несправедливые условия. По закону бакинцев выселить не могут, но в Азербайджане жилищные права людей часто игнорируются, отметил юрист.

21 мая около 30 жителей старинного квартала "Кубинка" в Баку провели около офиса компании RR Constraction акцию, на которой потребовали, чтобы компания выполнила выдвинутые ими требования.

Речь идет о жителях улиц Амирбекова, Абдуллаева, Мамедгулузаде, Нахчивани, Салаева в Ясамальском районе, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам жителя одной из этих улиц Арифа Алиева, компания RR Constraction планирует построить многоэтажный дом, но люди отказываются переезжать в квартиры, так как привыкли жить в частных домах.

"В новых многоэтажных домах высокая стоимость коммунальных услуг. Требуем оплату за дома деньгами, наше переселение должно быть только после удовлетворения наших требований", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пустаханум Дашдамирова рассказала, что в ее доме проживают две семьи. "Я не продаю дом строительной компании, это они хотят купить мой дом. Тогда пусть удовлетворят наши требования, мы хотим жить в разных квартирах, а не получить одну квартиру на две семьи", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один местный житель Мирза Мамедов также заявил, что выступает против обмена дома на квартиру. "Я здесь родился, 55 лет прожил здесь. Почему мои права не игнорируются? Почему нас заставляют жить в многоэтажных домах? Есть люди с протезированным сердцем как я, они боятся ездить в лифте, хотят жить на земле. Но нас не спрашивают. Мы еще в наших домах, а улицы обнесли строительным забором и вырубили деревья. По какому праву, где власть, где законы?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Всего против переселения выступают около 650 семей, отметил еще один местный житель Ариф. "10% семей согласны отдать дома в обмен на получение новых квартир, но большинство не верят строительной компании и требуют плату за свои дома по рыночной стоимости, чтобы купить жилье, такое как им требуется, и в том районе, где они хотят ", – объяснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Строительная компания не желает выполнять условия, выдвинутые жителями. В частности ее представители ссылаются на то, что некоторые дома в Кубинке ветхие, добавил он. "Тогда почему нет документов о состоянии домов, почему не проводился осмотр технического состояния нашего жилья?" – задался вопросом Ариф.

В некоторых других районах Баку также возводились жилые комплексы, и требования людей, которые проживали в тех районах, были удовлетворены полностью, заключил он.

Владелец стройкомпании заявил, что у него нет средств, чтобы выполнить требования жителей Кубински, отметила на условиях анонимности еще одна участница акции. "Если нет денег, тогда как ты строишь? Вне Баку огромные пустые территории, стройте там. Обязательно нужно строить дома в центре города? Нам нужны заводы, чтобы люди работали, а они строят по всему Баку многоэтажки", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Кубинке планируется построить жилой комплекс "İmperial Residence", который будет состоять из 11 многоэтажных домов. Комплекс рассчитан на более чем 1000 семей. Будет создана вся инфраструктура для комфортного проживания, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник офиса компании RR Construction.

Компания согласилась предоставить жителям Кубинки взамен их жилья квартиры, площадью на 20% больше, добавил он. "До тех пор пока не будут готовы новые квартиры, жильцы Кубинки получат на свои карты деньги для временной аренды жилья на время строительства комплекса. У нас нет разногласий с жителями Кубинки, все вопросы будут улажены", – заявил сотрудник компании.

Жители Кубинки, которые не согласны с условиями, предлагаемыми компанией RR Construction, могут обратиться в суд. При этом в качестве причин для принудительного выселения могут быть указаны: аварийность жилья, наличие вблизи коммуникаций государственного значения, военные нужды, а также изъятие жилья в пользу государственных потребностей, отметил юрист Асабали Мустафаев.

"Строительная компания также может требовать в суде выселения жильцов по перечисленным законным основаниям. Без решения суда и согласия владельцев их жилье не должно быть изъято или снесено. Но, к сожалению, в Азербайджане право на собственность нарушается", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 21 июня 2022 года жильцы 11-этажный дома в Баку заявили, что их не устраивает размер компенсаций, которые им обещали за снос в связи с планируемым строительством "Музея победы в войне 2020 года". Жильцы дома отказались съезжать, однако рабочие начали работы в тех квартирах, которые были проданы. Полиция предупредила жильцов, что они будут выселены силой.

В 2015-2016 годах в Баку были снесены старые кварталы на территории, известной как Советская, в Ясамальском районе Баку. На этом месте 4 августа 2016 года начались работы по благоустройству и расширению дорог. Жильцы, подлежащие переселению, выказывали недовольство предложенными компенсациями. Представители НПО опасались, что программа по расселению и сносу будет сопровождаться массовыми нарушениями прав жителей Баку. После протестов жильцов снос жилых домов в районе бывшей улицы Советской в Баку был приостановлен.

"Кавказский узел" также писал, что в 2011 году международный резонанс вызвал снос в Баку здания Института мира и демократии. С критикой этого шага властей Азербайджана выступили официальные структуры ряда государств и международные организации.

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