Миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Карабахе

22 мая 2023, 08:23

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В Мартунинском и Шушинском районах миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

Миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе нарушения режима прекращения огня, сообщило 21 мая на своем сайте министерство обороны России.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – отметило министерство.

"Кавказский узел" также писал, что 19 мая Армения обвинила Азербайджан в обстреле военного. Армянское оборонное ведомство уточнило, что солдат не пострадал, так как был в бронежилете.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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