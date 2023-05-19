Принципиальность борьбы с коррупцией в Дагестане поставлена под сомнение

19 мая 2023, 13:57

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Смягчение наказания Махачеву и оправдание судом Сулейманова вызвало среди жителей Дагестана вопросы, так как это противоречит идее нетерпимости к коррупции, которую неоднократно декларировали власти республики. Этот тренд создал предпосылки для освобождения других дагестанских чиновников, суд над которыми сопровождался широким общественным резонансом, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политолог Альберт Эседов и главред "Черновика" Магомед Магомедов.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая глава Дагестана Сергей Меликов резко отреагировал на смягчение наказания бывшему руководителю главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеду Махачеву и на оправдание судом руководителя дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова. Смягчение наказания Махачеву и оправдание судом Сулейманова противоречат идеям справедливости и неизбежности наказания, заявил Меликов.

17 мая стало известно, что суд заменил на принудительные работы часть наказания Магомеду Махачеву. 7 июня 2021 года он был приговорен к 7 годам и 6 месяцам заключения по делу о получении взятки в крупном размере. Магомед Сулейманов был задержан 17 августа 2018 года в аэропорту Махачкалы. Он был заподозрен в хищении 210 миллионов рублей. По версии следствия, Сулейманов создал из числа своих подчиненных и других лиц преступное сообщество. В частных медицинских клиниках получались поддельные документы, и деньги фонда через аффилированные страховые компании перечислялись за услуги врачей, которые в действительности не оказывались. 5 июля 2022 года суд полностью оправдал Сулейманова. Суд в Махачкале постановил восстановить его в должности, передал 12 мая "Интерфакс".

Условно-досрочное освобождение (УДО) Магомеда Махачева, а также оправдание судом Магомеда Сулейманова были неоднозначно воспринято жителями Дагестана, отметил политолог Альберт Эседов.

"Сулейманов полностью оправдан и по решению суда может не только вернуться на должность, [на который находился, когда] его арестовывали в 2018 году за инкриминируемые нарушения на сотни миллионов рублей, но ему должна быть выплачена зарплата за эти пять лет. Не исключено, еще и сумма солидной компенсации будет взыскана с государства. По всей видимости, именно такое помпезное возвращение на свободу стало большим раздражителем", – сказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что ранее по УДО был освобожден бывший вице-премьер правительства республики Раюдин Юсуфов, и что это осталось незамеченным большинством жителей Дагестана.

Если тренд будет продолжен, то могут быть освобождены все те чиновники, которые ранее задерживались демонстративно под лозунгами "очищение, антикоррупция, перемены", считает он.

"Мы говорим о системе, о судебной системе в том числе. Возможно, суд выносит не всегда справедливые решения, но после вступления их в силу они становятся законными. Возмущения населения, и даже главы республики, грозят остаться просто на словах. Ведь повлиять на формирование такой судебной системы, которая выносит честные, справедливые, законные решения эти возмущения не могут. Кроме судебной системы есть и другие органы, где облаченные в мундиры люди не всегда справедливо, честно и законно выполняют свой профессиональный долг. Беда, когда невиновные наказываются. Плохо, когда виновные остаются безнаказанными. И это проблема уже системная. И не только по отношению этих персон, кого так демонстративно задерживали", – подчеркнул Эседов.

Ролик, на котором показано, как Магомед Махачев выходит с территории исправительного учреждения, был опубликован 16 мая в Telegram-канале издания "Новое Дело". На видео показаны ворота исправительного учреждения, из которых выходит Махачев. Его сопровождают два человека в гражданской одежде. Встречающие Махачева люди смеются, и поочередно здороваются с ним. На этом ролик, длительность которого составляет 10 секунд, обрывается.

Освобождение людей, имеющих финансовое состояние при небольшой официальной зарплате, вызывает подозрение, указал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "То, что сейчас эти люди выходят на свободу, находит определенное раздражение в обществе. С другой стороны, широко известно, что фемида "любит" состоятельных и влиятельных людей, и идет им навстречу чаще, чем простому обывателю", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов отметил, что решение об освобождении заключенного по УДО могут приниматься из политических соображений. "По Махачеву решение принималось в рамках какой-то текущей ситуации. Если вопросы к нему закончились, надо ожидать, что и его брата Ашика Махачева тоже освободят через какое-то время. По Раджабу Абдулатипову я не ожидаю скорого освобождения, потому что здесь вопрос политических решений, которые напрямую оказывают влияние на данное уголовное дело", – сказал Магомедов.

Магомед Махачев ранее дал следствию показания о том, что он передал бывшему главе Дагестана Рамазану Абдулатипову через его брата 40 миллионов рублей, и по одному миллиону рублей ежемесячно. Абдулатипов проходил по делу как свидетель, сообщило 31 октября 2021 года на своем сайте "Новое Дело".

В случае отбытия заключенным более половины срока наказания, в срок которого засчитывается время пребывания под стражей, закон позволяет, с учетом поведения осужденного, заменить не отбытую часть наказания принудительными работами в условиях изоляции. При этом тип работ, а также место определяется исправительным учреждением, отметил юрист Омар Омаров.

"Это специализированные исправительные центры, в стране их много. В Дагестане, насколько мне известно, есть один подобный центр. Заключенные работают, в основном, по приобретенной в колонии специальности, отказаться от выполнения работы они не могут. Им выплачивается зарплата", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Люди, отбывающие срок наказания, проживают в специальных общежитиях, куда обязаны вернуться по окончании рабочего дня, добавил Омаров. "Им разрешено пользоваться мобильными телефонами, они могут выходить в магазин за покупками. Но ежедневно на рабочем месте и в общежитии проводится проверка, на месте человек, или нет", – пояснил юрист.

Некоторые из жителей Махачкалы пожаловались на коррупцию в госорганах. Так, махачкалинец Наби рассказал, что у него подтвержденная инвалидность по зрению, и что он регулярно должен проходить обследование для подтверждения диагноза.

"В 2017 году я пришел в одно из бюро медико-социальной экспертизы, чтобы мне подтвердили вторую группу инвалидности. Потребовали кучу документов, тянули время. В очереди познакомился с такими же людьми с инвалидностью. Мне сказали, что можно оформить все без проблем, если заплатить определенную сумму, указали на нужного человека. Пришлось отдать несколько тысяч рублей, без всяких проблем через несколько дней все сделали. Я так понял, что процесс поставлен на поток", – рассказал Наби корреспонденту "Кавказского узла".

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