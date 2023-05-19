19 мая 2023, 11:06
Нагорный Карабах заявил об обстреле мирных жителей
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Со стороны азербайджанских позиций был открыт огонь, под обстрел попали работающие в саду люди, заявило военное ведомство непризнанной республики.
По данным ведомства, режим прекращения огня зафиксирован в северном, восточном и центральном направлениях линии соприкосновения во второй половине дня 18 мая. Азербайджанские военные применили стрелкового оружие и гранатомет АГС-17, заявило оборонное ведомство Нагорного Карабаха.
В районе села Бердашен был открыт огонь по работающим в саду мирным жителям. Также азербайджанские военные применили гранатомет АГС-17 в направлении Кашенского месторождения. С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 10:00 19 мая ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная, сказано в сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.
"Кавказский узел" также писал, что 12 мая миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе. В тот же день Азербайджан заявил, что за сутки позиции азербайджанских военных были обстреляны 17 раз на границе с Арменией и с территории, подконтрольной карабахским властям. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинения.
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Автор: "Кавказский узел"