Нагорный Карабах заявил об обстреле мирных жителей

19 мая 2023, 11:06

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Со стороны азербайджанских позиций был открыт огонь, под обстрел попали работающие в саду люди, заявило военное ведомство непризнанной республики.

По данным ведомства, режим прекращения огня зафиксирован в северном, восточном и центральном направлениях линии соприкосновения во второй половине дня 18 мая. Азербайджанские военные применили стрелкового оружие и гранатомет АГС-17, заявило оборонное ведомство Нагорного Карабаха.

В районе села Бердашен был открыт огонь по работающим в саду мирным жителям. Также азербайджанские военные применили гранатомет АГС-17 в направлении Кашенского месторождения. С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 10:00 19 мая ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная, сказано в сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.