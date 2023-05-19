Военнослужащий осужден в Грозном за оставление части

19 мая 2023, 09:41

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Суд в Грозном приговорил военнослужащего Вячеслава Андриенко к двум годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части.

По версии следствия, военнослужащий одной из воинских частей в Чечне Вячеслав Андриенко чтобы уклониться от прохождения военной службы, 28 января, то есть в период мобилизации, самовольно оставил место службы – воинскую часть на территории Донецкой Народной Республики. Следствия Андриенко уехал к семье в Ростовскую область.

Командование начало его розыски и 15 февраля Андриенко был задержан военной полицией и доставлен в военную комендатуру. На него было заведено дело по части 3.1 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части", сообщили "Кавказ. Реалии"* со ссылкой на пресс-службу Грозненского гарнизонного военного суда.

"Андриенко признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима", – отметила пресс-служба.

Комментариев от Вячеслав Андриенко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел", 11 мая стало известно, что военный суд в Грозном приговорил к двум годам колонии контрактника Абдуллу Бусажева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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