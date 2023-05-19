Проблемы с религиозными свободами остаются актуальными для Южного Кавказа и России

19 мая 2023, 13:12

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Верующие в каждом регионе Южного Кавказа сталкиваются с теми или иными случаями нарушения их прав и несправедливого преследования. В России несколько религиозных организацией признаны экстремистскими и запрещены, говорится в годовом отчете Госдепартамента США "Религиозные свободы в мире - 2022". Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники России, Грузии, Армении и Азербайджана считают, что оценки Госдепа, касающиеся их стран, справедливы.

Государственный департамент США 15 мая обнародовал годовой отчет "Религиозные свободы в мире - 2022". Сам документ опубликован на сайте ведомства.

Россия

Российское законодательство, по мнению авторов доклада, позволяет правительству криминализировать широкий спектр деятельности как экстремистскую, но не дает точного определения экстремизма. При этом власти продолжали проводить расследования, задерживать, заключать в тюрьму, пытать, подвергать физическому насилию людей и конфисковывать их имущество из-за их религиозных убеждений, принадлежности или принадлежности к группам, признанным экстремистскими, террористическими или нежелательными. Авторы доклада напомнили, что в России признаны экстремистскими и запрещены такие организации как «Свидетели Иеговы»*, «Меджлис крымских татар»*, «Хизб ут-Тахрир»*, «Таблиги Джамаат»*, «Фалуньгун»*, несколько евангельских протестантских групп.

Ситуация с проблемами религиозной свободы в РФ описана в докладе Госдепартамента США достаточно полно, считает руководитель отдела «Религия в светском обществе, информационно-аналитического центра «Сова»** Ольга Сибирёва. "Всё так, как описано в данном докладе. Он вполне отражает ситуацию. Я не вижу никаких противоречий», - сказала она.

Что касается организаций, чьих членов преследуют за религиозные убеждения, то перечень, по ее оценке, довольно полный. «Не знаю можно ли назвать его исчерпывающим. Во всяком случае, я не могу вспомнить, что кого-то упустили. Не исключаю, может быть, есть кейсы, которые не знаем мы, и не знают авторы доклада Госдепа», - отметила Сибирёва.

Она считает реакцию российских властей вполне предсказуемой. «Я не люблю делать прогнозы, но в этом случае можно быть абсолютно уверенными, что никаких изменений политики не будет внутри России по отношению к религиозным организациям. Это точно в обозримом будущем не поменяется. Максимум, как могут отреагировать российские власти - это сделать какое-нибудь заявление по поводу того, что Госдеп в очередной раз неправ, очерняет российскую действительность и т.п. Это единственная реакция, которые власти РФ давали на подобные доклады. Во всяком случае в своей политике власти не будут никак его учитывать», - резюмировала Сибирёва.

Доклад в полной мере показывает картину преследований по религиозным причинам в РФ, считает руководитель направления по политическим преследованиям ЦЗПЧ "Мемориал" Сергей Давидис. "Доклад отражает ситуацию. С оценками доклада согласен", - заявил он.

По его словам, список преследуемых не исчерпывающий, но и не претендует на это. "Но организации, ставшие основными объектами репрессий, доклад упоминает", - указал Давидис. Он полагает, что доклад Госдепа не может повлиять на политику в отношении религиозных свобод в России. «(Власти РФ) его проигнорируют", - заключил Давидис.

Грузия

Законы и политика предоставляют Грузинской православной церкви уникальные привилегии, заявил Госдеп в докладе.

Парламент снова не выполнил постановление суда об отмене исключительных налоговых и имущественных привилегий, предоставленных ГПЦ, или о распространении этих льгот на другие религиозные группы. Армянская Апостольская, Евангелическо-лютеранская и Римско-католическая церкви, а также некоторые мусульманские группы снова сообщили о трудностях с получением признания государством их права собственности на религиозную собственность, отмечают авторы доклада.

По сообщениям НПО прокуратура по-прежнему не предъявляет обвинений отдельным лицам в совершении преступлений на религиозной почве.

Давний юридический спор между мусульманской общиной и городскими властями Батуми по поводу предлагаемой мечети остался нерешенным. Многие дела о религиозном имуществе, находящиеся на рассмотрении в судах и Государственном агентстве по делам религий, в течение года не были рассмотрены.

В мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. При этом правительство пообещало, что вопрос строительства мечети будет решен "в ближайшем будущем". 30 сентября 2019 года Батумский горсуд по иску мусульманской общины обязал мэрию пересмотреть отказ в строительстве мечети. Позицию городских чиновников суд счел дискриминационной по отношению к мусульманам. Отказ разрешить строительство мечети в Батуми связан с плотной застройкой намеченного участка, указала мэрия в апелляционной жалобе. Однако в 2021 году Апелляционный суд Грузии одобрил строительство мечети в Батуми, признав дискриминацией верующих отказ мэрии в разрешении на ее возведение.

В сравнении с Грузинской православной церковью другие религиозные конфессии немного ущемлены в правах, поскольку между государством и ГПЦ заключен специальный договор, считает теолог Леван Абашидзе.

«В 2002 году заключен уникальный договор между государством и Автокефальной Апостольской Грузинской Православной церковью, который регулирует правовые отношения государства и церкви. Он в какой-то мере создает позитивную дискриминацию», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Абашидзе.

Он привел в пример, что в Батуми на протяжении длительного периода времени мусульмане просят разрешения у властей построить мечеть, но решения по этому вопросу нет, и нет мотивированных ответов властей.

Во время президентства Михаила Саакашвили был поднят вопрос о снижении привилегированного положения Грузинской православной церкви по сравнению с другими конфессиями, отметил доктор теологии, представитель правящего совета фонда патриархии Георгий Андриадзе.

«По вопросу о снижении привилегированного положения Грузинской православной церкви по сравнению с другими конфессиями - сама грузинская церковь не была против этого. В частности, того, чтобы церковная утварь, по стандарту европейских стран, не подлежала налогообложению. Решение подобных проблем – вопрос времени, а не привилегированности, так как в стране нестабильная политическая ситуация», - считает он.

По словам Андриадзе, представители других конфессий не сталкиваются с проблемами при регистрации имущества, поскольку они – официально зарегистрированные организации. Проблемы испытывает только католическая церковь, которая просит вернуть ей несколько зданий церквей, принадлежавших ей до советизации Грузии.

Оба эксперта заявили, что в стране в последние годы нет публично распространенной информации о преступлениях на религиозной почве. В Грузии с 2014 года действует закон «Об устранении всех форм дискриминации», в том числе и запрещающий дискриминацию на религиозной почве.

Армения

Суд прекратил уголовное дело в отношении известного адвоката-бахаи Эдуарда Манасяна, обвиненного в 2017 году в содействии незаконной иммиграции, в связи с истечением срока давности. Члены общины бахаи заявили, что, по их мнению, обвинения были выдвинуты из-за религиозной принадлежности Манасяна, отметили авторы доклада.

Суд приостановил судебный процесс над езидским правозащитником Сашиком Султаняном, которому в 2021 году было предъявлено обвинение в «разжигании вражды». Сам он покинул страну в июле, впоследствии суд выдал ордер на его арест.

Омбудсмен подал в Конституционный суд иск, оспаривающий конституционность запрета сотрудникам Службы национальной безопасности быть членами религиозных групп, а также конституционность абсолютного запрета военнослужащим на создание религиозных организаций.

Представители Свидетелей Иеговы* заявили, что местные власти в некоторых общинах продолжают отказывать группе в разрешении на строительство Залов Царства, отмечается в докладе.

Отчет объективно и всесторонне показывает ситуацию с религиозными свободами в Армении, как в законодательной плоскости, так и отдельные обстоятельства, заявил корреспонденту «Кавказского узла» Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

По его оценке, ситуация со свободой совести в стране, в целом, положительная. По его словам, отказ местных властей в разрешении строительства Залов царств для Свидетелей Иеговы* – это частные случаи, а не политика государства.

«Омбудсмен обратился в Конституционный суд, чтобы дать правовую оценку запрета членства военных, сотрудников полиции и спецслужб в религиозных организациях. Суд счел, что специфика профессии может стать ограничением для членства, но не убеждений. Это важно, чтобы при выборе профессии человек знал о законодательных ограничениях, и для него были бы предсказуемы последствия», - сказал правозащитник.

Принятие закона об альтернативной службе позволяет лицам, которые по соображениям совести не могут служить в армии, проходить гражданскую службу, это улучшило ситуацию с свободой совести, добавил Сакунц. «Это важный показатель, когда с одной стороны государство внедрило механизм защиты прав человека, а с другой стороны, защищены право и закон», - считает он.

Правозащитник также отметил, что уголовное преследование Эдуарда Манасяна – представителя религиозной общины баха – прекращено за давностью преступления. По его словам, Манасяна обвиняли в организации незаконной миграции.

«Сашик Султанян вынуждено покинул Армению и попросил политическое убежище. Его объявили в розыск. Защита заявила о необоснованности обвинения, и потребовала, чтобы прокуратура отказалась от обвинения. Султанян – этнический езид, защищал права езидов, и его обвинили в разжигании национальной розни, хотя он критиковал власти. По этой логике, каждого, кто критикует власти, могут обвинить в разжигании национальной розни», - подчеркнул Сакунц.

Доклад Совета Европы или решения ЕСПЧ являются императивными, и Армения обязана выполнять эти требования, а вот доклад Госдепа США – оценка ситуации в той или иной сфере, и Армения учитывает эту оценку в контексте двухсторонних отношений, пояснил он. «Доклад, несомненно, имеет влияние, так как на озвученные вопросы необходимо дать ответы. Сотрудники посольства США на встречах с представителями армянской власти озвучивают те или иные проблемы. И Армения может учесть или нет эти оценки, и дать решение по ним», - указал правозащитник.

Азербайджан

Верующие, религиозные активисты и деятели в Азербайджане сталкиваются с физическим насилием, преследованием, политически мотивированными арестами за свое вероисповедание и религиозную деятельность, говорится в годовом отчете Госдепа.

Так, в марте 2022 года были внесены изменения в закон о свободе вероисповедания, согласно которым полномочия по кадровым назначениям в мечети страны были переданы от подконтрольного государства управления мусульман Кавказа (УМК) напрямую правительственному органу - Государственному комитету по работе с религиозными структурами. Власти мотивировали это решение "стремлением предотвратить иностранное влияние и терроризм". "Однако, по мнению представителей организаций гражданского общества, указанные изменения в законодательстве негативно воздействуют на свободное осуществление религиозной деятельности и нарушают установленное Конституцией отделение религии от государства", - говорится в докладе.

Доклад объективно отражает ситуацию с религиозными свободами в стране, прокомментировал ранее "Кавказскому узлу" доклад сокоординатор союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.

"Парадокс в том, что если в странах, где нарушается свобода вероисповедания, притесняют как правило представителей религиозных меньшинств, то в Азербайджане жертвами являются верующие из мусульмано-шиитского большинства. С начала этого года по политически мотивированным обвинениям были арестованы около 90 верующих-шиитов и практически всем им предъявлено стандартное обвинение в незаконной торговле наркотиками. На самом деле эти люди стали жертвами ухудшения азербайджано-иранских отношений. Одновременно это устрашение тех верующих, которые проявляют гражданскую активность, могут быть участниками потенциальных уличных протестов", - отметил Гасанов.

По данным на 15 мая 45 членов движения "Мусульманское единство" находятся в тюрьмах, в том числе 32 арестованы по обвинениям, связанным с наркотиками за последние три месяца, констатировал глава пресс-службы движения "Мусульманское единство" Абульфаз Буньядов.

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