Производитель коньяка Ararat прекращает поставки в Россию

19 мая 2023, 13:49

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Прекращение экспорта коньяка в Россию отразится на закупках винограда у армянских фермеров, считает министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию. Это проблема, которая отразится на закупках (винограда у местных фермеров)", - сказал Керобян на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам 18 мая.

Ереванским коньячным заводом владеет французский концерн Pernod Ricard. Более 80% экспорта завода приходилось на Россию, пишет "Интерфакс".

Компания Pernod Ricard 12 мая объявила, что прекратит поставки напитков из своего портфеля брендов, в том числе этого коньяка в Россию с конца апреля 2023 года. В середине мая в концерне сообщили, что для полного прекращения продаж в РФ потребуется несколько месяцев, сообщил сегодня "Коммерсант".

Ранее армянские виноградари сталкивались с проблемами, когда коньячные заводы значительно снизили закупочные цены на виноград. Как писал "Кавказский узел", в знак протеста фермеры тогда перекрыли трассу, ведущую в Ереван. Власти собрали совещание с представителями заводов.

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