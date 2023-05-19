Тимур Арсланбеков, стоп-кадр видео канала ДРОО Консенсус https://www.youtube.com/watch?v=4s6F4AdrbM8

19 мая 2023, 08:43

Власти Буйнакска отказали близким Арсланбекова в проведении акции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Администрация Буйнакска отказала близким Тимура Арсланбекова, который ранее пожаловался на избиение силовиками, в проведении акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая сторонники тренера по ушу-саньда из Буйнакска Тимура Арсланбекова, избитого силовиками, подали заявку на проведение митинга с требованием прекратить уголовное дело против него.

О том, что власти Буйнакска отказались согласовать группе местных жителей в проведении митинга, во время которого они намеревались пожаловаться на действия руководителя силовой структуры, 18 мая сообщила газета "Черновик".

Издание разместило в своем Telegram-канале скриншот ответа горадминистрации местному жителю Арслану Арсланбекову.

В нем горадминистрация пояснила отказ тем, что в уведомлении о проведении акции отсутствуют сведения о месте жительства инициатора митинга, а также имена и фамилии людей, которые будут заниматься организацией акции.

Напомним, Тимур Арсланбеков был задержан летом прошлого года Он завил, что подвергся избиениям со стороны силовиков. Судмедэксперт из Буйнакска Гаджи Магомедов приехал 28 июля в отдел силовой структуры для проведения судебно-медицинского освидетельствования задержанного. В присутствии следователя он осмотрел Арсланбекова, зафиксировал все имевшиеся на его теле повреждения. После этого судмедэксперт заявил о давлении силовиков на него.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ДТП с участием полицейского в Дербенте вызвало дискуссию о публичных извинениях", "Подполковник полиции погиб при ДТП в Дагестане", "Житель Дагестана арестован после наезда на полицейского".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 мая 2023, 09:41

19 мая 2023, 07:47

  • Правозащитники признали политзеками Чельдиева, Бесолова и Чиркинова

    Уголовное дело в отношении участников акции во Владикавказе против антиковидных ограничений Вадима Чельдиева, Арсена Бесолова и Рамиса Чиркинова сфабриковано, чтобы подавить попытки создания общественных объединений и критику в адрес властей, заявил правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

19 мая 2023, 06:49

  • Житель Батайска погиб на Украине

    Во время военной операции погиб Артур Агашин, сообщили власти Батайска. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 209 жителей Ростовской области.

19 мая 2023, 05:51

19 мая 2023, 04:52

  • Арестованная Гаяне Акопян объявила голодовку

    Мать погибшего солдата Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян, обвиненная в попытке похищения сына премьер-министра Армении, объявила голодовку в знак протеста против предварительного ареста на 72 часа. Защита обжаловала арест, но следствие настаивает на заключении женщины под стражу.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи