Власти Буйнакска отказали близким Арсланбекова в проведении акции

19 мая 2023, 08:43

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Администрация Буйнакска отказала близким Тимура Арсланбекова, который ранее пожаловался на избиение силовиками, в проведении акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая сторонники тренера по ушу-саньда из Буйнакска Тимура Арсланбекова, избитого силовиками, подали заявку на проведение митинга с требованием прекратить уголовное дело против него.

О том, что власти Буйнакска отказались согласовать группе местных жителей в проведении митинга, во время которого они намеревались пожаловаться на действия руководителя силовой структуры, 18 мая сообщила газета "Черновик".

Издание разместило в своем Telegram-канале скриншот ответа горадминистрации местному жителю Арслану Арсланбекову.

В нем горадминистрация пояснила отказ тем, что в уведомлении о проведении акции отсутствуют сведения о месте жительства инициатора митинга, а также имена и фамилии людей, которые будут заниматься организацией акции.

Напомним, Тимур Арсланбеков был задержан летом прошлого года Он завил, что подвергся избиениям со стороны силовиков. Судмедэксперт из Буйнакска Гаджи Магомедов приехал 28 июля в отдел силовой структуры для проведения судебно-медицинского освидетельствования задержанного. В присутствии следователя он осмотрел Арсланбекова, зафиксировал все имевшиеся на его теле повреждения. После этого судмедэксперт заявил о давлении силовиков на него.

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