Адвокаты добились лечения для Албагачиева

19 мая 2023, 02:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Заключенный из Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев перенес хирургическую операцию в гражданской больнице, также ему назначено лечение в связи с приступами эпилепсии. Руководство колонии пыталось заставить больного заключенного вступить в ЧВК, заявил дядя Албогачиева.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Абдул-Малика Албагачиева, а близкие сообщили об ухудшении его состояния в астраханской колонии. 16 мая суд в Ингушетии оштрафовал две колонии, где отбывал и отбывает наказание Албагачиев, за непредставление материалов его дисциплинарных производств.

В августе 2018 года уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был осужден на девять лет: по версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, в марте того же года вернулся в Россию и с тех пор хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил, что в ходе предварительного следствия его пытали. Руководство колонии подвергло заключенного строгой изоляции, после чего у него произошел эпилептический приступ, рассказала его супруга Марет. Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев заявил, что племянник приобрел эпилепсию после пыток.

Уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева прооперировали 18 мая в Кировской больнице Астрахани. Врачи удалили металлическую пластину из его ключицы, травмированной несколько лет назад, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» родственница Албагачиева. Из разговора с хирургом она узнала, что операция прошла без осложнений, состояние Абдул-Малика удовлетворительное.

По словам хирурга, Албагачиеву предстоит реабилитация. «Врач сказал, что руку, которая из-за пластины находилась на бандаже и была недвижима, теперь нужно разрабатывать. Добавил, что сам все ему расскажет и покажет», - сказала женщина.

Добиться лечения для Албагачиева смогли адвокат Ирина Бирюкова и юристу Дмитрий Егошин, сотрудничавшие с фондом «Общественный вердикт»*. Они убедили прокуратуру создать комиссию, которая выявила грубые нарушения в действиях медработников ФСИН Астраханской области. Помимо хирургической операции осужденному назначено лечение в связи с приступами эпилепсии.

По словам дяди Абдул-Малика Исмаила Манкиева, проблемы со здоровьем у его племянника возникли после допросов в ингушском центре "Э", до этого молодой человек на здоровье никогда не жаловался. «Головные боли, приступы эпилепсии, проблемы со зрением и слухом – все это результат пребывания в пыточных кабинетах», - уверен Манкиев.

Он отметил, что руководство колонии пыталось заставить Албагачиева подписать некие бумаги и присоединиться к частной военной компании. «Абдул-Малик категорически отказался, в результате ухудшились и без того жесткие условия его сверхдлительного содержания в ЕПКТ», - сказал Манкиев корреспонденту «Кавказского узла».

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.