Кадыров отчитался об отправке росгвардейцев в зону военной операции

18 мая 2023, 19:20

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Бойцы чеченского полка Росгвардии отправились в зону военной операции на Украине, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая Рамзан Кадыров сообщил, что группа бойцов 96-го полка Росгвардии отправилась из Чечни в зону военной операции, чтобы сменить там своих однополчан.

Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине добровольцев из разных регионов России, а также подразделений Минобороны и Росгвардии. 11 января он заявил, что в военной операции приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов.

Из Грозного в зону военной операции направились бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии, которым командует Магомед Тушаев, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

"Сыны чеченского народа отправились в Донбасс и на Украину, чтобы присоединиться к своим однополчанам, которые неделей раньше сменили на боевом посту сослуживцев в этой командировке", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в сентябре 2022 года МВД Чечни опубликовало перечень вакансий, согласно которому в управлениях и отделах министерства свободны 414 мест. Местное управление Росгвардии набирает 2000 человек, сообщили тогда же власти республики на фоне массовой отправки бойцов на Украину.

12 января муфтият Чечни сообщил, что сотрудники муфтията и имамы республики проходят военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, чтобы быть готовыми к отправке в зону военной операции. Военная подготовка сотрудников муфтията Чечни и богословов вписывается в кадыровскую политику милитаризации и вряд ли носит добровольный характер, однако вероятность участия представителей духовенства в реальных боях сомнительна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

20 января Кадыров объявил, что первая группа богословов завершила семидневную подготовку в университете спецназа, а всего такой курс обучения планируют пройти около 300 имамов и кадиев со всей Чечни.

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