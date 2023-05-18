Заявление Кадырова о выкупе коня у иностранных силовиков вызвало вопросы у юристов

18 мая 2023, 14:58

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Изложенная Рамзаном Кадыровым версия о выкупе его коня с помощью украинских спецслужб и чешской полиции вызывает сомнения и противоречит Уголовному кодексу, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассказ Кадырова выглядит правдоподобным, отметили правозащитница Светлана Ганнушкина* и кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта Рамзан Кадыров сообщил, что стоимость украденного в Чехии жеребца Зазу составляет не 18 тысяч долларов, как сообщила чешская полиция, а 10 миллионов долларов. 15 мая он заявил, что Зазу выкуплен с помощью украинских спецслужб за те же 18 тысяч долларов, а вечером 17 мая опубликовал видео с жеребцом и похвастался, что не отдал украинцам выкуп за коня. По его словам, "представители спецслужб Украины" остались без обещанного гонорара в 18 тысяч долларов, поскольку "выясняли между собой отношения" в момент передачи скакуна людям Кадырова, а те "просто забрали коня, не отдавая деньги". Подтверждений своим заявлениям об условиях возвращения жеребца Кадыров не публиковал.

7 марта стало известно, что полиция в Чехии начала расследование кражи жеребца Зазу стоимостью около 18 тысяч долларов, похищенного несколькими днями ранее из конюшни в селе Крабчице. Украденный конь включен в список попавшего под санкции имущества Рамзана Кадырова, сообщили в Минфине страны.

18 тысяч долларов слишком маленькая сумма для проведения такой операции, уверен полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов. "Это маленькая сумма. Может быть, он занизил сумму, или там есть еще какие-то нюансы. Это если допустить, что подобная операция действительно имеет место быть. Но все же я считаю, что это слишком сложно выполняемая операция, особенно с учетом политической ситуации и отношения Запада к главе Чечни", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С 2014 года имена Рамзана Кадырова, его родственников и приближенных были включены во многие санкционные списки, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Кроме того, подобного рода операции проводятся в тайне, отметил Черноусов. "Либо в тайне, либо о них сообщается спустя некоторое время после проведения операции. То, что он уже сообщил об успешности операции, вызывает сомнения", - сказал он.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* не исключает, что Кадыров мог пойти на сотрудничество с украинскими спецслужбами и чешскими силовиками ради своего коня. "Мы все знаем его эту любовь к лошадям, видели, как он злился из-за того, что конь попал под санкции. Он мог использовать любые средства, чтобы вернуть его. Поэтому не удивлюсь, что его сотрудничество со спецслужбами Украины и силовиками Чехии окажется правдой", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, неудивительно, что Кадыров не стал скрывать факт этой операции. "Кадыров любит хвастаться. Он не упускает ни одной возможности показать, какой он крутой. Я допускаю, что он не сдержался и раньше времени заявил об этом. С другой стороны, возможно, что эта операция сорвалась, и он хотел заявить о ней, пока всем не стало ясно, что его обманули. Короче говоря, это Кадыров и в его случае возможно все", - сказала правозащитница.

Старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа Ахмет Ярлыкапов также не исключил возможность проведения подобной операции. "Слова Кадырова о том, что ему помогли сотрудники спецслужб Украины, вызывают доверие. Везде есть коррупция, и я думаю, что такая операция могла стать реальностью в результате коррупционной сделки. Коррупция есть в Украине, она есть и в Чехии, поэтому не исключаю, что Кадыров говорит правду", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление Кадырова может быть проверено на предмет дачи взятки иностранному чиновнику, считает юрист Галина Тарасова. "Версия произошедшего, озвученная Кадыровым, может проверяться, например, на наличие состава дачи взятки иностранному должностному лицу. Речь о статье 291 УК РФ", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по ее словам, в России никто не станет проверять слова Кадырова. "Многочисленные его высказывания, требовавшие, по мнению общественности, оценки с позиции закона, в отношении некоторых из них даже подавались заявления о проверках на наличие состава преступлений, не становились предметом таких проверок. Власти ссылались или на его излишнюю эмоциональность или на то, что его не так поняли, или просто игнорировали ситуацию", - сказала Тарасова.

В полиции Чехии отказались комментировать заявление Кадырова об инсценировке кражи Зазу. "Никак не будем реагировать на подобные заявления. Поиски лошади продолжаются, дело расследуется как воровство. Если появится какая-либо новая информация [в расследовании], она непременно будет опубликована", – сообщила в Twitter полиция Чехии, на публикацию которой обратило внимание 16 мая "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, собственные лошади являются одним из источников дохода Рамзана Кадырова. В октябре 2014 года организаторы скачек в Германии заморозили призовые выплаты за победу жеребцов Зазу и Быстрый Финиш, принадлежащих Рамзану Кадырову, поскольку летом того же года он был включен в санкционный список Евросоюза. Лошади Кадырова содержались в чешском селе Крабчице, из-за санкций его три скаковых и два племенных жеребца остались там на годы.

Кадыров открыто тратит деньги на свое дорогостоящее хобби в то время, как Чечня входит в число лидеров по объему федеральной помощи. При этом федеральные дотации – не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность в фонд имени Кадырова около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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