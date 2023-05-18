Меликов резко отреагировал на смягчение наказания Махачеву и оправдание Сулейманова

18 мая 2023, 11:58

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Смягчение наказания Махачеву и оправдание судом Сулейманова противоречат идеям справедливости и неизбежности наказания, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая стало известно, что суд заменил на принудительные работы часть наказания бывшему руководителю главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеду Махачеву. 7 июня 2021 года он был приговорен к 7 годам и 6 месяцам заключения по делу о получении взятки в крупном размере.

Руководитель дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомед Сулейманов был задержан 17 августа 2018 года в аэропорту Махачкалы. Он был заподозрен в хищении 210 миллионов рублей. По версии следствия, Сулейманов создал из числа своих подчиненных и других лиц преступное сообщество. В частных медицинских клиниках получались поддельные документы, и деньги фонда через аффилированные страховые компании перечислялись за услуги врачей, которые в действительности не оказывались. 5 июля 2022 года суд полностью оправдал Сулейманова. Суд в Махачкале постановил восстановить его в должности, передал 12 мая "Интерфакс".

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что намерен добиваться пересмотра дел в отношении Махачева и Сулейманова. "Не подвергая сомнению компетентность принятых судами решений, я всё-таки считаю, что они должны быть детально рассмотрены вышестоящими инстанциями. По крайней мере, я как глава Дагестана и гарант благополучия граждан буду этого добиваться", – написал Меликов 17 мая в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что считает странными решения судов об изменении вида наказания Махачеву и об оправдании Сулейманова. "Подобное развитие событий противоречит идеям справедливости и неизбежности наказания за ущерб, нанесенный обществу", – пояснил Меликов.

"В данном случае я поддерживаю общественное мнение и тех, кто резко комментирует происходящее. Имена Сулейманова и Махачева слишком известны каждому дагестанцу, столкнувшемуся с необходимостью оформить мало-мальски значимое социальное пособие или инвалидность. Много лет они "заслуживали" ту репутацию, которой никогда не смогут гордиться", – добавил глава Дагестана.

Напомним, по версии следствия, Магомед Махачев получал от подчиненных ему руководителей бюро МСЭ лично взятки за бездействие в их пользу, а также за попустительство по службе в их интересах.

Кировский районный суд Махачкалы изменил Махачеву вид наказания после того, как с ходатайством об этом обратился адвокат. Прокуратура внесла на это решение апелляционное представление, однако 16 мая решение подтвердил Верховный суд республики, сообщил 17 мая "Коммерсант".

В пресс-службе суда заявили, что вид наказания был изменен, поскольку Махачев отбыл более половины назначенного ему наказания. Суд также взял во внимание его поведение в колонии, отметило издание.

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