Баку заявил о применении Арменией ударных дронов

18 мая 2023, 09:41

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Минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в применении боевых дронов по позициям азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило 17 мая о ранении в районе Сотка (азербайджанское название - Зод) армянского военного и фельдшера, который перевозил военного на скорой помощи. Минобороны Азербайджана опровергло информацию Минобороны Армении о стрельбе в направлении села на указанном направлении с азербайджанской стороны.

«18 мая примерно в 07:15 (06.15 по мск) вооруженные силы Армении применили боевые БПЛА по нескольким позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района», - сообщила сегодня утром пресс-служба военного ведомства в Баку в релизе (перевод корреспондента "Кавказского узла"). При осмотре территории были обнаружены «остатки сброшенных армянскими военными посредством БПЛА самодельных снарядов, изготовленных кустарным способом», говорится в релизе.

На сайте Минобороны Армении по данным на 9.40 мск нет комментариев в связи с заявлением военного ведомства в Баку об атаке с применением беспилотников.

"Кавказский узел" также писал, что 11 мая Азербайджан заявил об обострении ситуации на границе в этом же районе, в тот же день Минобороны страны заявило о гибели азербайджанского военного. 13 мая армянское оборонное ведомство распространило информацию, что общее число военных, получивших ранения в результате эскалации, достигло четырех.

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