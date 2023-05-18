Житель Дагестана осужден на длительный срок за убийство двух женщин

18 мая 2023, 08:56

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Суд приговорил жителя Дагестана к 19 годам заключения за убийство двух девушек и ранение полицейского в Махачкале, отчиталась прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 февраля 2021 года в Махачкале полицейский был госпитализирован после задержания вооруженного ножом подозреваемого. Пользователи соцсети рассказали, что вместо того, чтобы применить оружие, силовики уговаривали подозреваемого и называли его братом.

По версии следствия, в феврале 2021 года житель Дагестана находясь в гостях у своей знакомой в Махачкале в ходе конфликта нанес девушке 13 ударов ножом. В другой комнате находилась еще одна девушка, которая, услышав крики, подбежала и попыталась помочь подруге. Мужчина в ответ нанес ей 30 ударов ножом.

Житель Дагестана перетащил тела в ванную комнату, переоделся и ушел из квартиры. Когда полицейские прибыли к нему домой, он отказался открыть им дверь, а при попытке задержания ударил одного из силовиков несколько раз ножом, сообщила 17 мая на своем сайте прокуратура Ставропольского края.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", – сказано в сообщении.

Прокуратура уточнила, что житель Дагестана признан виновным в убийстве двух лиц, и в применении насилия в отношении представителя власти.

Речь идет об уроженце Дагестана, который является сыном заместителя прокурора одного из районов Махачкалы, отметил Telegram-канал "Сапа Ставрополье".

Комментариев от осужденного или его представителей не поступало.

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