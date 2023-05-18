"Грузинской мечте" удалось провести своих кандидатов в Высший совет юстиции

18 мая 2023, 04:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пять депутатов от "Единого национального движения" вопреки договоренности оппозиционных сил поддержали предложенных "Грузинской мечтой" кандидатов в Высший совет юстиции, после чего покинули фракцию.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля Госдепартамент США внес в санкционный список четырех грузинских судей (Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе), назвав их причастными к коррупционной деятельности. Власти Грузии заявили, что это решение принято на основе непроверенной информации. Оппозиция пыталась создать в парламенте следственную комиссию по вопросу коррупции судей, но правящее большинство трижды сорвало голосование.

Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе часто фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как "главари судейского клана, действующего в угоду правящей партии "Грузинская мечта". Леван Мурусидзе - пожизненный судья Апелляционного суда и член Высшего совета юстиции, отмечается в материале "Судейский клан: как Грузия дошла до санкций".

На заседании парламента Грузии 17 мая были избраны трое членов Высшего совета юстиции. Для избрания в Высший совет юстиции кандидат, должен получить больше 90 голосов депутатов; преодолеть этот барьер по итогам тайного голосования смогли Тристан Бенашвили, Зураб Гураспашвили (получили по 93 голоса) и Георгий Гзобава (91 голос). Таким образом в совете оказались заполнены три из пяти вакантных мест, передал корреспондент "Кавказского узла".

Победившие кандидаты, предложенные "Грузинской мечтой", смогли набрать необходимое число голосов, благодаря поддержке нескольких представителей оппозиции. Голосование было прервано, когда оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста: ранее оппозиционеры договорились не поддерживать провластных кандидатов, но пятеро парламентариев в нарушение договоренности помогли правящей партии провести в Высший совет юстиции нужных кандидатов.

«"Грузинская мечта" не хотела консенсуса, поэтому выбрала путь скрытной договоренности с несколькими оппозиционерами. Я призываю тех оппозиционеров, которые поддержали этих кандидатов, выйти и открыто сказать об этом. (...) "Грузинская мечта" хочет, чтобы вся информация о происходящем в Высшем совете юстиции была скрыта от общественности», – сказала глава Республиканской партии Хатуна Самнидзе в эфире ТВ Формула. Независимый депутат Роман Гоциридзе заявил в эфире "Мтавари архи", что пятеро оппозиционных депутатов либо "продались", либо подверглись манипуляции.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в эфире Общественного вещателя, он поблагодарил оппозиционных депутатов, поддержавших кандидатов в Высший совет юстиции, отметив, что не будет называть их имен. Имена этих парламентариев позднее объявила член "Единого национального движения" Ани Цителидзе, отметив, что все они - Нато и Ростом Чхеидзе, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе и Дилар Хабулиани - больше не являются членами фракции ЕНД.

«Фракция была едина в этом решении, было невозможно продолжать сотрудничество с ними. У нас было четыре часа тяжелых разговоров с ними и два варианта: либо они выходят из фракции сами, либо мы принимаем решение об исключении. Я надеюсь, что моя партия когда-нибудь научится составлять парламентский список», - цитирует слова Цителидзе "Формула". В свою очередь Мачутадзе и Чхеидзе заявили на брифинге, что в сговор с "Грузинской мечтой" они не вступали.

Неправительственные организации отреагировали на избрание трех членов Высшего совета юстиции экстренным брифингом. Глава "Ассоциации молодых юристов" Нона Курдованидзе заявила, что правительство "продолжает поддерживать судейский клан и укреплять свою власть".

"Это решение вызывает особую тревогу, когда у Грузии есть план из 12 пунктов, который касается восстановления справедливости. Это решение не укрепит систему правосудия и является шагом назад в этом процессе", - приводит ее слова телеканал "Пирвели".

"Кавказский узел" писал, что Евросоюз выдвинул Грузии 12 условий, без выполнения которых страна не получит статус кандидата в члены ЕС. Одним из них является судебная реформа.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.