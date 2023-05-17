Карнавал в Геленджике отменен из-за военной операции на Украине

17 мая 2023, 21:30

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Карнавала с шествием и гала-концертом в Геленджике в этом году не будет, сообщил мэр города, объяснив решение тем, что сейчас "не до широких гуляний".

Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края в День Победы в этом году решили не проводить парад в Краснодаре из-за соображений безопасности "в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств".

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил об отмене ежегодного карнавала. "Получаю запросы от СМИ и вопросы от жителей курорта по поводу проведения Карнавала в Геленджике. Наша позиция однозначна - сейчас живем в такое время, что не до широких гуляний. Карнавала в привычном для наших гостей формате, с шествием и гала-концертом в этом году не будет", сообщил мэр

Карнавал «Геленджику улыбается солнце» проводится в городе в начале июня и знаменует открытие курортного сезона. Впервые праздничное мероприятие состоялось в 1977 году. В день открытия сезона на набережной проходил костюмированный парад, затем на различных площадках в центре города начинались выступления артистов, завершался карнавал фейерверком. В 2020 и 2021 годах праздничные мероприятия в Геленджике были отменены из-за пандемии ковида, сообщил сегодня "Коммерсант".

В 2022 году карнавал в Геленджике в честь открытия курортного сезона состоялся. "В карнавале приняли участие более 1 тыс. человек, в том числе свыше 300 артистов, прибывших из разных городов - Краснодара, Азова, Ростова-на-Дону, Сочи, Новороссийска, Гулькевичей, Горячего Ключа, Абинска", сообщила 6 июня 2022 года "Деловая газета.Юг".

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. Источники сообщили о взрыве перед пожаром. В ночь на 4 мая произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Ильский. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Еще один пожар произошел 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар произошел из-за атаки беспилотника. В МЧС сообщили, что возгорание потушено, пострадавших нет.

"Кавказский узел" ведет поименный список погибших в ходе военной операции на Украине. Житель Туапсинского района Игорь Хахулин стал как минимум 139-м жителем Краснодарского края, о гибели которого в ходе военной операции на Украине сообщали власти. Всего власти и силовики на 19.30 мск 17 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1940 жителей юга России, в том числе 1073 жителей СКФО и 867 – ЮФО.

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