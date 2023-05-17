Армянский солдат умер после обстрела на границе с Азербайджаном

17 мая 2023, 22:29

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Умер армянский солдат, раненный сегодня в результате обстрела армянских позиций у границы с Азербайджаном, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", оборонное ведомство Армении сообщило сегодня о ранении в районе Сотка (азербайджанское название этого села - Зод) армянского военного, а также фельдшера, который перевозил раненого военного на скорой помощи. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле армянских позиций.

О гибели раненного сегодня армянского солдата корреспонденту «Кавказского узла» сообщили в пресс-службе Минобороны Армении. По словам представителя ведомства, военнослужащий получил огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

«Состояние раненого фельдшера - удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает», - сообщил о судьбе второго раненного сегодня при обстреле представитель армянского оборонного ведомства.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики заявили, что эскалация на Соткском направлении связана с переговорным процессом между Арменией и Азербайджаном и что посредством эскалации на границе Азербайджан пытается оказать давление на Армению.

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