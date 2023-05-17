Сельчан разочаровало решение суда по землям в Совхозном

17 мая 2023, 18:57

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Арбитражный апелляционный суд в Ессентуках признал законной аренду предпринимателем земли в селении Совхозное Зольского района Кабардино-Балкарии. Сельчане, которые просили предоставить им переданные в собственность села земли, намерены обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", более 2000 гектаров земли было передано в собственность села Совхозное в Зольском районе, однако сельчане и местные власти заявили, что у них нет средств на их освоение, а правоохранительные органы не препятствуют самовольному захвату земель. Власти Кабардино-Балкарии должны рассмотреть механизмы выделения средств сельчанам для организации сельхозпроизводства, указал Кабардино-Балкарский правозащитный центр в обращении к главе республики. Сельчане потребовали остановить работы, которые ведет на муниципальных землях арендатор. 3 марта Арбитражный суд подтвердил право арендатора Мишхожева на пользование землей, но администрация села и Росимущество оспорили это решение. В апреле сельчане собрались в администрации села и приняли решение засеять поле, которое управление Росимущества передало в собственность сельского поселения.

Жители селения Совхозное добиваются передачи им по 10 гектаров из категории земель, ранее относящихся к федеральной собственности, а в августе 2022 года переданных в собственность местной администрации селения Совхозное.Всю весну жители предпринимали действия, пытаясь не допустить к весенне-полевым работам арендатора Анзора Мишхожева из селения Зольское, который имеет в аренде 361 гектар сроком на 49 лет. Жители считают, что договор был заключен незаконно.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ессентуках рассмотрел жалобы территориального управления Росимущества и администрации селения Совхозное Зольского района на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарии от 3 марта этого года и постановил оставить его без изменения. Резолютивная часть решения суда сегодня была опубликована на официальном сайте суда.

Жители Совхозного рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что надеялись, что суд примет во внимание, что изменился собственник земли, и что за этим собственником стоят интересы жителей целого поселения, и учтет это при принятии решение.

В коллективном обращении, которое сельчане направили в суд, говорится, что земля в Совхозном была передана в распоряжение местной администрации после их многократных жалоб и обращений к руководству республики и в федеральные структуры. Это было сделано для того, чтобы решить социальные проблемы села, жители которого в большинстве не имеют работы и и живут за счет пенсий и детских пособий. "Имея по 10 гектаров земли, мы могли бы выращивать сельскохозяйственные культуры – как для откорма для животных, так и для других своих нужд. Арбитражный суд Кабардино-Балкарии, отказывая в иске о расторжении договора с Мишхожевым, который не является жителем нашего селения, не учел то обстоятельство, что земля - единственный ресурс для сельских жителей, и она не должна сосредоточиться в руках одного человека, когда остальное население живет в нужде и бедности. И то, что федеральные власти передали землю местной администрации, было сделано не для того, чтобы они оставались большими площадями в одних и тех же руках. Землю передали нам, жителям селения Совхозное, чтобы наделить нас участками, что помогло бы нам свести концы с концами", - говорилось в обращении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Жители писали также, что многие жители села были мобилизованы для участия в специальной военной операции. Несмотря на это, их интересы игнорируются.

Некоторые из жителей села поехали в Ессентуки и присутствовали на заседании суда."Судья вел процесс так, что нам казалось, что решение будет в нашу пользу. Потом он заявил, что удаляется для вынесения решения, а через одну минуту обратно позвали нас и зачитали резолютивную часть. Из него следовало, что все остается в силе. Мы поняли, что данное решение было подготовлено заранее", - рассказала жительница Совхозного Алена Кумышева.

Решение жители села намерены обжаловать в кассационном порядке.

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