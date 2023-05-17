На Ставрополье задержан сын Георгия Легкобитова

17 мая 2023, 14:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сергей Легкобитов задержан в Пятигорске. Его отец Георгий Легкобитов назвал задержание способом давления из-за деятельности по защите от застройки горы Машук.

Как сообщал "Кавказский узел", принятое в 2022 году постановление правительства Ставрополья, разрешающее застройку горы Машук, вызвало протесты экологов и ставропольских активистов. В июле 2022 года Генпрокуратура потребовала отменить постановление, постановление не отвечает требованиям законодательства и фактически полностью отменяют запреты на хаотичную застройку памятника природы, указало ведомство. Губернатор Владимир Владимиров отменил постановление, согласно которому разрешалось строительство на горе Машук, выполнив требования прокуратуры и ставропольских экоактивистов. Однако активисты назвали борьбу за Машук незаконченной.

По словам Георгия Легкобитова, его сына подозревают в посредничестве во взяточничестве. Сергея задержали 16 мая после того, как добровольно пришел в следственный отдел, чтобы дать показания. Вместе с ним проходит по делу сотрудник спецслужб, однако в отношении силовика никаких мер пресечения не избрано.

«Ему вменяют - как и сотруднику... - посредничество во взяточничестве и получение взятки. Но что самое любопытное, сотрудника... за семь месяцев так и не задерживали, а моего сына решили задержать», - сообщил Георгий Легкобитов, слова которого сегодня привело издание Newstracker. Он добавил, что его сын разоблачил некую коррупционную схему с ущербом на 800 млн рублей. Сергей Легкобитов передал эту информацию правоохранительным органам, после чего его решили устранить.

По словам Георгия Легкобитова, уголовное дело в отношении его сына полностью сфабриковано, он полагает, что таким образом власти оказывают на него давление и заставляют отказаться от правозащитной деятельности. «В ближайшее время Третий апелляционный суд назначит судебное заседание о признании постановления о застройке горы Машук не действующим. Видимо, они таким образом решили оказать дополнительное давление на меня»,- сказал Легкобитов.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Георгий Легкобитов указал, что его сын боролся с "коррупционерами, сросшимися с черными мусорщиками", один из которых и написал заявление на Сергея.

Напомним, что сам Георгий Легкобитов решил экологическую проблему – добился признания незаконным решения властей об изъятии земель особо охраняемых природных территорий и был номинирован на звание "Герой Кавказа - 2020".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.