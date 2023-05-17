17 мая 2023, 09:01

На дороге к границе с Азербайджаном в Дагестане произошли новые обвалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Повторные обвалы произошли на нескольких участках автодороги Джиных - Мухах  - граница с Азербайджанской Республикой, открытие движения по ней отложено.

Как сообщал "Кавказский узел", дорога Джиных - Мухах  - граница с Азербайджанской Республикой закрыта с 15 мая после обвала грунта.

"В Рутульском районе на автомобильной дороге местного значения "Джиных - Мухах - граница с Азербайджанской Республикой" на нескольких участках произошли повторные обвалы. Дорога закрыта. Работы по расчистке продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном вечером 16 мая в телеграм-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

По данным организации, планировалось, что движение будет возобновлено 16 мая в 15:00 мск, однако теперь открытие дороги откладывается.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Рутуле идет дождь, температура воздуха составляет +11 градусов, скорость ветра – 2 метр в секунду. В ночь на 18 мая осадков не ожидается, температура воздуха понизится до +7 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти заявили о нецелесообразности прокладки дороги к селу Кусур", "Жители Хутраха отказались от претензий к властям", "Непроходимые дороги стали повседневностью высокогорных сел Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 мая 2023, 09:56

17 мая 2023, 08:32

  • Суд заменил Махачеву лишение свободы принудительными работами

    Бывшему руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеду Махачеву, осужденному за получении взятки в значительном и крупном размере по нескольким эпизодам, в том числе связанном с вымогательством, неотбытую часть наказания суд заменил на принудительные работы.

17 мая 2023, 07:34

  • Сочинские садоводы поддержали Раису Скакову

    В суд в Сочи по иску прокуратуры, потребовавшую лишить семью ветерана Раисы Скаковой садового участка, пришли около 20 владельцев садовых участков. Некоторые из них столкнулись с аналогичными исками.

17 мая 2023, 06:35

17 мая 2023, 05:38

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи