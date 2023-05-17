17 мая 2023, 09:01
На дороге к границе с Азербайджаном в Дагестане произошли новые обвалы
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Повторные обвалы произошли на нескольких участках автодороги Джиных - Мухах - граница с Азербайджанской Республикой, открытие движения по ней отложено.
Как сообщал "Кавказский узел", дорога Джиных - Мухах - граница с Азербайджанской Республикой закрыта с 15 мая после обвала грунта.
"В Рутульском районе на автомобильной дороге местного значения "Джиных - Мухах - граница с Азербайджанской Республикой" на нескольких участках произошли повторные обвалы. Дорога закрыта. Работы по расчистке продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном вечером 16 мая в телеграм-канале ГКУ "Дагестанавтодор".
По данным организации, планировалось, что движение будет возобновлено 16 мая в 15:00 мск, однако теперь открытие дороги откладывается.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Рутуле идет дождь, температура воздуха составляет +11 градусов, скорость ветра – 2 метр в секунду. В ночь на 18 мая осадков не ожидается, температура воздуха понизится до +7 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
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Автор: "Кавказский узел"