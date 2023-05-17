На дороге к границе с Азербайджаном в Дагестане произошли новые обвалы

17 мая 2023, 09:01

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Повторные обвалы произошли на нескольких участках автодороги Джиных - Мухах - граница с Азербайджанской Республикой, открытие движения по ней отложено.

Как сообщал "Кавказский узел", дорога Джиных - Мухах - граница с Азербайджанской Республикой закрыта с 15 мая после обвала грунта.

"В Рутульском районе на автомобильной дороге местного значения "Джиных - Мухах - граница с Азербайджанской Республикой" на нескольких участках произошли повторные обвалы. Дорога закрыта. Работы по расчистке продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном вечером 16 мая в телеграм-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

По данным организации, планировалось, что движение будет возобновлено 16 мая в 15:00 мск, однако теперь открытие дороги откладывается.