Дело о похищении жительницы Краснодара дошло до суда

18 мая 2023, 06:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В краснодарский суд передано дело троих жителей Ставропольского края, которым предъявлено обвинение в сопряженном с насилием похищении 25-летней бывшей жены одного из них.

После развода потерпевшая переехала на Кубань, однако бывший муж настаивал на ее возвращении и угрожал насилием.

По версии обвинения, в августе прошлого года он вместе с двумя сообщниками похитил ее у ее дома в Краснодаре, и, силой усадив в машину, увез. Автомобиль, направлявшийся из Краснодара в сторону Кореновска, был задержан сотрудниками ДПС, сообщило Следственное управление СКР по Краснодарскому краю в релизе, опубликованном 17 мая на сайте ведомства.

По данным следователей, в салоне автомобиля бывший супруг с целью подавления сопротивления нанес ей множественные удары руками по голове, туловищу и конечностям, причинив кровоподтеки, ссадины и перелом носа. Обвинение предъявлено по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, во время следствия подозреваемые содержались под стражей.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.