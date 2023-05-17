Сочинские садоводы поддержали Раису Скакову

17 мая 2023, 07:34

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В суд в Сочи по иску прокуратуры, потребовавшую лишить семью ветерана Раисы Скаковой садового участка, пришли около 20 владельцев садовых участков. Некоторые из них столкнулись с аналогичными исками.

Как писал "Кавказский узел", накануне Дня победы семья сочинского ветерана Раисы Скаковой получила из городской прокуратур извещение об изъятии у них земельного участка, который, как утверждает экспертиза, находится частично в границах Сочинского национального парка. Спорный участок Раиса Скакова получила 37 лет назад и в 2014 году переписала на дочь.

16 мая в районном суде Адлера состоялось предварительное слушание иска прокуратуры к семье ветераны войны Раисы Скаковой об изъятии ее земельного участка. На суд собрались более 20 человек из числа тех, у кого также отбирают участки через судебные иски. По словам собравшихся, они пришли поддержать Скакову, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

На заседание суда пришли сама Раиса Скакова, ее дочь Людмила Харитонова и внук Роман Харитонов. «Судья из 20 человек запустил в кабинет не более семи, мотивируя это «отсутствием места для слушателей», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Роман Харитонов.

По словам представителя суда, ограничение числа посетителей связано с тем, что на всех судей не хватает залов для проведения процессов. "Они вынуждены проводить их в кабинетах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что «здание суда располагается в здании бывшего райкома комсомола Адлера, который изначально не был предназначен для проведения судов.

Раиса Скакова рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что семья заявила ходатайство о вызове в суд Александра Шальнева - председателя СНТ "Автомобилист", где находится участок. Суд ходатайство удовлетворил, несмотря на возражения прокурора.

Пенсионерка вновь выразила недоумение в связи с требованием забрать у ее семьи участок. "Этот участок мы получали еще в 80-х годах прошлого столетия. Все документы на него оформлены, и вдруг нам хотят доказать, что эта земля не наша", - недоумевает она.

По ее словам, в заседании суда ей даже не дали выступить. «Судья не дал сказать мне и слова, а только спросил: "Зачем вы пришли?" Я не нашлась, что ответить, потому что он стал говорить: «Ваше время вышло». Из 20 минут у нас осталось всего пять, так как мы якобы опоздали... Я не поняла, почему так, в то время как мы явились вовремя. Судья только сказал, что удовлетворяет ходатайство о вызове в суд председателя нашего СНТ и назначил дату рассмотрения на 31 августа», - рассказала Скакова.

Ее дочь Людмила Харитонова подтвердила, что заседание суда длилось всего пять минут. «Нас пригласили в кабинет только в 11.15. Судья объявил, что у него на нас есть только 5 минут, так как якобы мы опоздали. Спорить было бессмысленно. За 5 минут он удовлетворил ходатайство о вызове в суд председателя суда», - рассказала Харитонова, которая является ответчицей, корреспонденту "Кавказского узла".

"Пьем таблетки и я, и моя мама. Это только нам и остается делать", - посетовала она. Она, как и мать - пенсионерка, а ее сын - ветеран боевых действий. «Наших пенсий хватает только на лекарства и коммунальные услуги, и вместо того, чтобы отдыхать и радоваться жизни, мы должны жить в стрессе и доказывать очевидные вещи», - удивляется она.

Роман Харитонов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вручил в заседании возражения на иск прокуратуры об изъятии участка. По его словам, судья сообщил им, что занят на других аналогичных процессах по изъятию земельных участков "по иску прокуратуры в рамках уголовного дела «об изъятии земель выделенных ранее под СНТ в пользу Росимущества".

По словам Харитонова, он пригласил через соцсети прийти на заседание суда тех, у кого таким же образом изымают землю. «Откликнулись более 20 человек, оказавшиеся в аналогичной нашей ситуации. Они пришли поддержать нашу семью, но к сожалению, в кабинет судьи их всех не впустили. Но мы надеемся, что 31 августа людей удастся собрать еще больше, и судья будет рассматривать процесс открыто, публично и в зале судебного заседания», - отметил он.

По словам Романа Харитонова, в акте об обследовании их участка указано, что участок не огорожен, не имеет садовых растений и построек и фактически является лесом нацпарка, но это неправда.

Председатель СНТ "Автомобилист" Александр Шальнев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил sms из суда Адлера, в котором сообщается, что его приглашают в качестве третьего лица на судебный процесс по делу об изъятии участка у Харитоновых. «Я конечно приду в суд и расскажу все, что знаю. У нас порядка 250 участков в СНТ. И пара десятков, по мнению прокуратуры, незаконно находятся в нашем СНТ и принадлежат нацпарку. В основном эти участки граничат с национальным парком, как и участок № 11 семьи Скаковой-Харитоновых», - рассказал Шальнев.

Он не верит, что суд может отобрать у людей собственность, на которую имеются документы, оформленные еще при советской власти. «Я считаю, что это ошибка кадастровых инженеров нацпарка. На участке № 11 этой семьи растут деревья киви, высажены огородные культуры и цветы, стоит вагончик для хранения инвентаря и времяпровождения, участок огорожен… Признаков нацпарка на участке с лесными деревьями нет. Поэтому совершенно не ясно, почему национальный парк и прокуратура поставили под сомнение существование данного участка в нашем СНТ более чем через 30 лет его существования», - удивляется председатель товарищества.

По его словам, на этот участок имеются индивидуальное и коллективное постановления, выданные еще в годы советской власти.

Шальнев отметил, что к нему по факту изъятия участков из СНТ никто не обращался из официальных лиц, никаких комиссий он не видел. Ему известно, что в СНТ около двух десятков членов получили аналогичные иски, но семья Скаковой-Харитоновых первая, кого вызвали в суд.

Активистка движения против изъятия земель садовых товариществ у сочинцев Антонина Завальнюк считает отъем земель у людей, которые получили эти земли в годы советской власти, незаконными. «Это более тысячи участков от пяти до 10 соток, которые индивидуально в судах отнимают у людей, имеющих на них все документы, по искам прокуратуры, мотивируя это тем, что якобы эти участки находятся в нацпарке. Но весь Сочи - это национальный парк, и наши СНТ, которых более 500, были образованы в годы советской власти, в 70-80 х годах с целью обеспечить сочинцев продовольствием. Люди возделывали эти земли. Когда поменялись законы, они получили документы на собственность. А сейчас вдруг, через 30-40 лет выясняется, что наши участки были выданы нам незаконно и принадлежат нацпарку. Но тогда сама действующая власть расписывается в своей недееспособности, если столько десятилетий она якобы не видела существования СНТ», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что все поданные иски идентичны, как и требования - снять участок с кадастра и передать в Росимущество. Касаются эти иски в основном расположенных на окраине товарищества участков, граничащих с нацпарком. При этом, по ее словам, никаких компенсаций собственникам не предусмотрено. «Несколько сотен участков уже изъяты, но решения не вступили в силу. Другие уже прошли апелляцию и в силе. Третьи находятся в стадии рассмотрения. Но отъем участков идет в массовом порядке», - сообщила Завальнюк.

Напомним, что 15 октября 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив участков, в том числе, 74 ответчиков из числа крупных хозяйств. Предприниматели обратились к президенту Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края. 26 ноября в Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалось изъятие земель, была принята резолюция о необходимости внести изменения в законодательство о недопустимости изъятия участков у добросовестных предпринимателей. Представитель Генпрокуратуры России пообещал, что с добросовестными фермерами Адлерского и Хостинского районов Сочи, чьи земли должны быть изъяты, будут заключены договоры, после чего они смогут продолжить работу.

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