Ростовские власти решились снести аварийный дом в Кривошлыковском переулке

17 мая 2023, 06:35

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Дом №4 в переулке Кривошлыковском, за сохранение которого жильцы боролись несколько лет, будет снесен до конца года, он представляет опасность, заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года в доме № 4 по Кривошлыковскому переулку оставались заселенными восемь квартир. Размер компенсаций, предложенных властями, не позволяет купить равноценное жилье, но власти принуждают согласиться на эти суммы, рассказали "Кавказскому узлу" жильцы. 28 марта последние жильцы покинули дом, уступив требованиям властей.

В апреле 2022 года апелляционный суд не удовлетворил жалобу жильцов дома, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. Ранее, в январе 2022 года, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивали на проведении капремонта. Они не раз проводили акции протеста с требованием дать в их дом тепло и газ.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что дом №4 по Кривошлыковскому переулку будет снесен до конца года, на его месте будет построена спортивная площадка, пишет 16 мая 161.ru.

Глава города заявил, что дом представляет опасность, поручил установить вокруг него ограждения и организовать дежурство полицейских и спасателей, сообщает donday.ru.

Напомним, проблемы у жильцов начались в 2006 году, когда из-за строительства по соседству в доме появилась трещина. Она образовалась лишь на уровне одного подъезда, но муниципальная экспертиза признала аварийным весь дом. В 2021 году жильцов предупредили о переселении, но владельцы примерно 30 квартир не согласились с этим решением и обжаловали его в суде.

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