Контрактник из Адыгеи приговорен к сроку в колонии за оставление воинской части

17 мая 2023, 04:39

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Майкопский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам заключения в колонии общего режима контрактника Гургена Акопяна, который после окончания срока действия контракта покинул часть, был задержан полицейскими, но потом вновь ушел из части.

Контрактник из Адыгеи Гурген Акопян осужден за самовольное оставление части.

Акопян при этом заявил, что покинул место службы после окончания срока действия трехмесячного контракта, пишут 16 мая "Кавказ.Реалии".

Решение по делу Акопяна принял Майкопский гарнизонный военный суд в апреле, приговор опубликован на сайте суда 16 мая. В приговоре сказано, что "7 ноября 2022 года Акопян не явился в срок, установленный регламентом служебного времени, на службу в войсковую часть № и находился в г. Дагестанские Огни республики Дагестан, г. Грозном Чеченской республики и г. Белореченске Краснодарского края, где проводил время по своему усмотрению до 16 декабря 2022 года, когда его местонахождение было установлено сотрудником полиции".

Затем, отмечает суд, Акопян не явился в срок в войсковую часть уже 11 января, находясь в это время в Белореченске. "Подсудимый Акопян заявил о признании себя виновным в неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, и свыше одного месяца, совершенных в период мобилизации, однако фактически вину не признал", - говорится в приговоре.

В суде Акопян заявил, что 20 сентября 2022 года у него закончился трехмесячный срок контракта о прохождении военной службы. Он подал рапорт на увольнение по истечении срока контракта и перестал выходить на службу. При этом последняя выплата денежного довольствия была ему произведена за сентябрь 2022 года, после чего деньги он не получал. Из его показаний следует, что в Дагестане и Чечне он посещал дислоцированные там части, чтобы узнать о возможности перевестись туда, но в переводе ему отказали. В период с 7 ноября 2022 года по 19 января текущего года он то являлся в воинскую часть, где служил, то уезжал вновь по своим делам. "При этом Акопян о намерении уволиться с военной службы и о подаче соответствующего рапорта, а также о невыплате ему денежного довольствия и о состоянии своего здоровья, как о мотивах неявок на службу, в своих показаниях на предварительном следствии не заявлял", - говорится в рапорте.

Суд напоминает об указе президента России №647 от 21 сентября 2022 года "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". "В период инкриминируемых Акопяну деяний [частичная мобилизация] не была окончена. Кроме того, заключенный Акопяном контракт о прохождении военной службы согласно вышеназванному Указу продолжил свое действие до окончания периода частичной мобилизации, при этом подсудимый в установленном порядке с военной службы не увольнялся и из списков личного состава воинской части не исключался, в связи с чем в период совершения преступлений имел статус военнослужащего и являлся субъектом данных преступлений", - установил суд, который признал Акопяна виновным по части 2.1 и части 5 статьи 337 УК РФ

Ранее "Кавказский узел" писал, что Майкопский гарнизонный военный суд в начале апреля приговорил контрактника Илью Геращенко к пяти годам колонии общего режима за то, что он не явился в воинскую часть после отпуска.

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