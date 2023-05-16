Суд в Баку отказался утвердить приговор оппозиционеру Керимли

16 мая 2023, 20:48

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Верховный суд Азербайджана вернул в апелляционную инстанцию дело оппозиционера Пюнхана Керимли, осужденного на пять лет лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. Сомнения кассационной инстанции в законности приговора обнадежили защиту осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля стало известно, что в Верховный суд Азербайджана подана жалоба на отказ апелляционной инстанции оправдать члена партии Народного фронта Азербайджана Пюнхана Керимли.

Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года на родину из Германии, в июле 2022 года был признан виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы. В октябре того же года апелляционный суд сократил срок его наказания на год - до пяти лет лишения свободы. Защита заявляла об отсутствии достоверных доказательств вины Керимли и требовала оправдать его, но суд не провел объективное расследование, указал адвокат.

Сегодня в Верховном суде Азербайджана было завершено рассмотрение кассационной жалобы Керимли, и суд постановил вернуть дело в апелляционную инстанцию, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Керимли Джавад Джавадов.

"Сегодня в Верховном суде была объявлена резолютивная часть постановления о том, что дело возвращается на повторное рассмотрение в Бакинский апелляционный суд. Поскольку мотивировочная часть решения Верховного суда не объявлена, и о ней мы узнаем после того, как постановление нам выдадут на руки, однозначно комментировать вердикт сложно. Но, по всей видимости, решение будет в пользу Пюнхана Керимли, и в конечном итоге обвинение будет переквалифицировано на более мягкую статью", - сказал адвокат.

Он пояснил, что к такому мнению пришел, исходя из хода слушаний в Верховном суде."На предыдущем заседании Верховного суда 2 мая судьи задавали нам и гособвинителю вопросы относительно инкриминирования Керимли продажи наркотиков. Мы указали, что никаких доказательств того, что Керимли занимался сбытом наркотиков или планировал это, не было. Видимо, и судьи Верховного суда также склоняются к тому, что обвинение в сбыте наркотиков не было доказано в ходе процессов в нижестоящих инстанциях", - сказал он.

Не исключено, что в ходе повторного рассмотрения в Бакинском апелляционном суде обвинение может быть переквалифицировано со статьи 234.4.3 УК Азербайджана (незаконный оборот наркотиков в крупном размере в целях сбыта) на более мягкую статью 234.1 (незаконный оборот наркотиков без цели сбыта в значительном размере), по которой Керимли максимально грозит до 3 лет лишения свободы, добавил Джавадов. "С учетом того, что он более половины этого срока уже отбыл, то апелляционный суд может вынести уже и условное наказание или вовсе назначить наказание на срок, который Керимли провел в заключении", - сказал он.

Такой результат, по его словам, вполне устроил бы защиту. "Хотя мы настаиваем на полном оправдании Керимли. Однако исходя из реалий судебной практики Азербайджана, когда суды очень редко выносят оправдательные решения и тем более по делам с политическим контекстом, то любое решение с освобождением моего подзащитного можно считать успешным для защиты", - пояснил адвокат.

Керимли преследуют по политическим мотивам, заявили ранее его брат и однопартиец. Отец активиста сообщил, что Пюнхан Керимли подвергся избиениям при задержании и после задержания. И отец Керимли, и защита считают, что наркотики Пюнхану подбросили силовики. Сам Пюнхан Керимли заявлял, что его арестовали за участие в протестных акциях в Германии против "произвола в Азербайджане".

В законодательстве не прописаны конкретные сроки повторного рассмотрения дел в апелляционной инстанции, но это может произойти в течение 1-2 месяцев, добавил адвокат.

Отец активиста Вахид Керимов выразил сожаление тем, что Верховный суд не оправдал его сына. "Конечно, для меня положительным решением было бы освобождение моего сына. Полтора года он содержится в тюрьме, не совершив никакого преступления. Его вынудили оговорить себя под пытками. Но то, что Верховный суд не утвердил этот [необоснованный] приговор, порождает у меня надежду на скорое освобождение сына", - сказал Вахид Керимов корреспонденту «Кавказского узла».

Представители стороны обвинения оказались не доступными для комментариев. Представитель Верховного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о возвращении дела Керимли в апелляционную инстанцию, однако воздержался от комментариев.

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