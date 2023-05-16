16 мая 2023, 21:46

Уроженец Дагестана арестован по делу о поджоге военкомата в Мурманске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Шамиль Алиев-Гасанов, задержанный по делу о поджоге военкомата в Мурманске, отправлен в СИЗО. Обвинение молодому человеку предъявлено по статье о теракте. 

"Кавказский узел" писал, что 19-летний уроженец Дагестана Шамиль Алиев-Гасанов заподозрен в поджоге здания областного военкомата в Мурманске в ночь на 14 мая. Силовикам после задержания он рассказал, что сделал это из-за угроз и шантажа.

Октябрьский районный суд Мурманска арестовал на два месяца обвиняемого в поджоге областного военкомата. На информацию пресс-службы суда обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении теракта (часть 1 статьи 205 УК России). Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Следствие настаивало на аресте обвиняемого, указывая на особую тяжесть преступления, отсутствие у молодого человека семьи "как сдерживающего фактора от противоправного поведения", а также отсутствие у него регистрации по месту жительства в Мурманской области. Согласно версии следствия, Шамиль Алиев-Гасанов после поджога "предпринимал попытки скрыться" и попытался уничтожить улики, выкинув канистру и зажигалку, говорится в сегодняшней публикации на сайте суда.

Обвиняемый возражал против ареста, а защитник просил назначить мерой пресечения запрет определенных действий. Адвокат указывал, что молодой человек имеет постоянную работу, не намерен скрываться от правосудия или препятствовать расследованию, однако суд эти доводы во внимание не принял.

Комментариями Алиева-Гасанова или его защитника относительно обжалования ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

"Ставрополец заподозрен в попытке поджога военкомата в Минеральных Водах", "Продлен арест ставропольцу по делу о поджоге военкомата", "Программист из Камышина объяснил суду мотивы поджога мэрии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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