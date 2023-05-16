Два человека арестованы в Азербайджане по обвинению в сотрудничестве с Арменией

16 мая 2023, 13:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Двум арестованным в Азербайджане предъявлены обвинения в государственной измене, публичных призывах против государства и подготовке терактов.

Задержанные - Рашад Ахмедов 1980 года рождения и Ровшан Амиров 1991 года рождения. Ахмедов проживал на территории третьей страны и выполнял задания спецслужб Армении, заявила сегодня утром Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

"Было установлено, что Рашад Ахмедов выполнял поручения органов спецслужб Армении в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики. Рашад Ахмедов совместно с Амировым Ровшаном Мусой оглу 1991 года рождения и другими лицами, которых он привлек на основании данных поручений, подготовили видеоматериалы, содержащие открытые призывы к разжиганию вражды в Азербайджане на этнической и религиозной почве. Эти видеоматериалы были созданы армянскими спецслужбами и под их контролем распространялись на каналах Youtube и в других социальных сетях на азербайджанском языке", - говорится в сообщении СГБ, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, ведомство считает, что задержанный при содействии спецслужб Армении распространил среди азербайджанских граждан 200 поддельных карт Азербайджана, "специально составленных заведующим кафедрой Ереванского государственного университета Гарником Асатряном и другими лицами". Ахмедов планировал также действия, сопровождающиеся возникновением взрывов, пожаров и других общественно опасных последствий на территории Азербайджанской Республики с целью вызвать беспорядки на этнической и религиозной почве", - заявляет СГБ.

Ахмедову также вменяется выявление лиц, согласных на участие в подготовке террористических и диверсионных актов. Ему предъявлены обвинения по ст. 274 (государственная измена), 28, 214.1 (приготовление к терроризму) и 281.3 (публичные призывы, направленные против государства по указанию иностранных организаций и или их представителей). Ровшан Амиров обвиняется по ст. 274 и 281.3. Оба заключены под стражу, сказано в сообщении ведомства.

СГБ также распространило видео, где человек, который представлен Ахмедовым, заявил, что выполнял задания завкафедрой Ереванского госуниверситета Асатряна за денежное вознаграждение. По словам мужчины, ему было дано поручение посетить пять районов Азербайджана и потом информировать о ситуации там, о военных объектах. Ахмедову также было выдано задание снимать видеоматериалы с целью размещения в Интернете, направленные на разжигание этнической и религиозной вражды, следует из видеоролика.

В видеоролик также включены аудиозаписи разговоров Ахмедова и Асатряна, на которых они обсуждают вопросы передачи первому денег. На другой записи Ахмедов заявляет, что "ненавидит Азербайджан" и готов сражаться против этой страны.

Человек, который представлен Амировым, на видео говорит, что он был привлечен к сотрудничеству с Ахмедовым в 2018 году для подготовки видеоматериалов против Азербайджана. Эти материалы готовились для трансляции на каналах, созданных Арменией, следует из записи, которую перевел корреспондент "Кавказского узла".

Гарник Асатрян - профессор Ереванского госуниверситета, основатель и главный редактор ряда научных периодических изданий и академических серий. Он является основателем и главным редактором армянского востоковедческого журнала Иран-Намэ, издающегося на армянском языке с 1993 года. Его научная востоковедческая школа имеет широкий международный авторитет и интегрирована в масштабные международные научные проекты, говорится в справке о профессоре на сайте Института востоковедения. Комментариев Асатряна относительно версии СГБ Азербайджана пока нигде не последовало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе в сотрудничестве со спецслужбами Армении был обвинен житель Азербайджана Эмиль Мамедов. По версии силовиков, он встречался на территории третьей страны с сотрудниками армянских спецслужб и был привлечен к тайному сотрудничеству в обмен на денежное вознаграждение. Ему было поручено собирать секретную информацию и передавать представителям армянских спецслужб, а также выполнять различные поручения, считает СГБ.