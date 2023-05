Кантемир Балагов возвращается к работе в кино

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Режиссер из Нальчика Кантемир Балагов, уехавший из России после начала спецоперации на Украине и заявивший об уходе из кино, решил вернуться к работе.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта 2022 года режиссер Кантемир Балагов сообщил об отъезде из России в связи с ситуацией на Украине. Позднее он уточнил, что отъезду из страны предшествовало давление на его родителей. Переехав в США, Балагов решил перенести действие своего нового фильма "Моника" из Нальчика в Нью-Йорк. Для этого режиссер начал переписывать сценарий, в новой версии которого события фильма будут разворачиваться вокруг черкесской диаспоры в штате Нью-Джерси. В марте этого года Кантемир Балагов сообщил, что уходит из кино.

16 января 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен снимать в Голливуде пилотную серию сериала The Last of Us по мотивам одноименной компьютерной игры. Режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой. В августе 2021 года он завершил съемку пилотной серии сериала. Однако в октябре 2022 года появилась информация, что Балагов уже год как покинул проект, и его сцен в сериале не будет. После выхода пилотного эпизода сериала Балагов сообщил, что значительная часть первой серии состоит из контента, который был снят им.