Сельчане в Дагестане обратились к Меликову из-за отсутствия водопровода

16 мая 2023, 10:52

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Жители села Джилихур в Рутульском районе записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором пожаловались, что в селе нет водопровода, из-за чего они вынуждены ездить за водой в соседние населенные пункты. Сельчане попросили Меликова помочь в решении проблемы с водоснабжением.

Видеообращение жителей села Джилихур в Рутульском районе к главе Дагестана Сергею Меликову было опубликовано 14 мая в Instagram-паблике* tut.dagestan. На кадрах показан мужчина, который стоит в окружении односельчан. Он зачитывает текст с бумаги.

"Уважаемый Сергей Алимович! Мы жители села Джилихур Рутульского района обращаемся к вам от имени всех жителей с убедительной просьбой. Суть нашей просьбы заключается в следующем. Просим вас провести воду для жителей Мюхрекского сельского поселения (в которое входит Джилихур, – прим. "Кавказского узла"). В данное время у нас очень большая проблема с водой. У нас нет питьевой воды, и негде ее взять чистую воду. Зимой нам приходится ездить в соседние села за водой, [которые расположены] за 7-8 километров. Не у всех людей есть такая возможность. Мы вас очень просим, Сергей Алимович, не оставляйте нашу просьбу без внимания", – сказал житель села.

На этом видео, длительность которого составляет одну минуту, заканчивается.

"Проблема села в отсутствии питьевой воды и бездействия главы села для решения проблемы. Рутульский район. На протяжении нескольких лет администрация обещает провести водопровод, но безуспешно", – сказано в описании видеоролика.

Эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, на 06.40 мск 16 мая набрала 633 отметки "нравится" и 28 комментариев. Часть их авторов посочувствовала сельчанам.

"Бедные люди в таких условиях живут", – написал пользователь eternalnun.

"21-й век, как же так?" – отметил пользователь hadidja_gold.

"В самом Рутуле нет воды. Лично у меня дома нету воды. А живу в Рутуле. Сколько раз обращались, сколько говорили, бесполезно", – пожаловался пользователь molshanie__.

"Депутаты, где вы?" – задался вопросом пользователь asel_nail_.

На 06.40 мск на сайте администрации Рутульского района, а также на сайте главы Дагестана и в его Telegram-канале нет комментариев относительно жалобы жителей села Джилихур на проблему с водоснабжением.

"Кавказский узел" также писал, что 14 мая жители села Кусур в Рутульском районе провели сход, на котором пожаловались на отсутствие дороги, устаревшие электросети и отсутствие реакции чиновников на жалобы. Они призвали власти Дагестана решить проблемы. Минтранс Дагестана заявил, что проблемой отсутствия автодороги в село должны заниматься местные власти. Прокладывать дорогу экономически нецелесообразно, так как большинство жителей Кусура переехали на равнину, сообщил управляющий делами районной администрации Давуд Хасмагомедов.

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