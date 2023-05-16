Суд в Черкесске вернул дело Рамазана Мхце в полицию

16 мая 2023, 06:09

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Из-за выявленных нарушений суд в Черкесске постановил возвратить в полицию административный протокол о дискредитации армии, составленный на местного жителя Рамазана Мхце.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно, что на жителя Черкесска Рамазана Мхце составлен протокол о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации.

Городской суд Черкесска вернул материалы дела Рамазана Мхце в полицию для устранения недочетов, пишут 15 мая "Кавказ.Реалии"*.

В определении, опубликованном на сайте суда, указано, что "протокол и иные материалы дела подлежат возвращению должностному лицу, составившему протокол" и приводятся причины принятия такого решения. В частности, указано, что в протоколе сведения о Мхце "не подтверждены документально, копии паспорта гражданин РФ и сведения о его регистрации по адресу <...> к протоколу не приложены".

Также отмечается, что приложенная справка специалиста о лингвистическом исследовании "не может быть принята в качестве доказательства, поскольку судебная лингвистическая экспертиза по делу об административном правонарушении не назначалась, а содержащиеся в справке выводы основаны на исследовании сбора образцов для сравнительного исследования специалистом, не предупрежденным об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения".

"Сведений, содержащихся в протоколе об административном правонарушении, недостаточно для рассмотрения данного дела по существу", - приходит к выводу суд и определяет возвратить протокол и прочие материалы дела в полицию.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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