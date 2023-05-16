Власти заявили о нецелесообразности прокладки дороги к селу Кусур

16 мая 2023, 05:12

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Проект автомобильной дороги к селу Кусур Рутульского района был разработан, но не воплощен в жизнь, сообщил "Дагестанавтодор". Прокладывать дорогу экономически нецелесообразно, так как большинство жителей Кусура переехали на равнину, сообщил управляющий делами районной администрации Давуд Хасмагомедов. Из-за отсутствия дороги и закрытия объектов социальной инфраструктуры люди и уехали из Кусура, отметил сельчанин Шахбан Исрафилов.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая жители села Кусур Рутульского района провели сход, на котором пожаловались на отсутствие дороги, устаревшие электросети и отсутствие реакции чиновников на жалобы. Они призвали власти Дагестана решить проблемы.

В тот же день, когда видео со схода жителей Кусура было опубликовано в телеграм-канале "Черновика", жалобы сельчан прокомментировал "Дагестанавтодор" в своем телеграм-канале.

«Фактически проживающих хозяйств в селе Кусур в весенне-летний период - 10 домовладений с количеством людей до 50 человек. В последние годы в осенне-зимний период компактного проживания в с. Кусур отсутствует. Жители села компактно проживают в с. Камбулат Бабюртовского района. Автомобильной дороги к населенному пункту Кусур на участке «Мухах – Кусур» нет. Сообщение осуществляется в пешем порядке по пешеходной тропе шириной до одного метра», - говорится в публикации.

По данным «Дагестанавтодора», в 2016-2017 годы была разработана проектно-сметная документация на строительство автодороги «Мухах – Кусур», получившая положительное заключение Госэкспертизы в марте 2017 года. Проектная протяженность дороги составляет 10 километров. Но строительство данной автодороги не было начато, так как она не подпадает под критерии отнесения автодорог общего пользования к автодорогам регионального или межмуниципального значения. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям администрации Рутульского района», - сообщили в дорожном ведомстве.

Житель села Кусур Шахбан Исрафилов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что около пяти лет назад в селе проживало около 500 человек. Практически все жители из-за отсутствия дорог и другой инфраструктуры переехали на равнину, в село Камбулат Бабаюртовского района. Сейчас в Кусуре постоянно проживают 13 хозяйств – около 50 человек. Все они этнические аварцы. В селе, по словам Исрафилова, остались добротные двухэтажные дома. Летом многие жители приезжают в свое родовое село. Люди занимаются животноводством – в каждом хозяйстве 30-50 голов скота.

«К селу нет дороги, до нормальной автотрассы около 11 километров. Сами проложили тропинку, расчищаем ее после оползней. По ней можно в село добраться только пешком или на лошадях, на них привозим в село продукты и все необходимое», - рассказал мужчина.

Свет в село прокладывали сами жители, рассказал Исрафилов. Однако электричество часто отключается из-за непогоды. На днях был камнепад, который снес столбы линий электропередач, и подача света прекратилась. «Объектов социальной инфраструктуры в селе не осталось. Как люди стали уезжать, школа закрылась. Был фельдшер, но и он уехал. Если сделают нам дорогу, проведут электричество, люди вернутся», - говорит Шахбан Исрафилов.

На обращения по поводу отсутствия дороги, которые жители Кусура отправляли чиновникам последние годы, ответов не было, сказал Исрафилов.

Управляющий делами администрации Рутульского района Давуд Хасмагомедов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что решение отказаться от строительства автодороги «Мухах – Кусур» было принято из-за экономической нецелесообразности, так как большинство жителей села переехали на равнину.

«В Кусуре нет школы, культурных и социальных объектов, постоянных жителей. В планах администрации нет строительства автодороги до села», - сообщил представитель муниципалитета корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Рустам Ахмедов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения регламентирует Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

В нем говорится, что дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств физических или юридических лиц. «Но реально муниципалитеты редко участвуют в программах по дорожному строительству. Причина - в нехватке средств не только на автодороги, но на водоснабжение, электрификацию и другие нужды», - рассказал юрист.

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